"Шахтер" отдал середняку УПЛ нападающего с опытом выступлений в чемпионате Испании

"Шахтер" отпустил 21-летнего нападающего в очередную аренду. Он стал четвертым новичком криворожцев в межсезонье.

Гончарук арендован "Кривбассом" на сезон 2023/24. Договор с "горняками" будет предусматривать опцию выкупа форварда. Для воспитанника отечественного гранда такой опыт не новый. Ранее он временно выступал за "Мариуполь", а также испанские коллективы низших лиг – "Льейда" и "Эхидо".

Предыдущий сезон Гончарук провел в Сегунде Федерасьон – четвертом дивизионе Испании. Там нападающий сыграл 9 матчей в составе "Льейды", в которых забил 1 мяч. А во второй части кампании провел 7 поединков за "Эхидо". В биографии форварда также выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-21.

"Кривбасс" перед новым сезоном оформил еще три трансфера. Ряды команды Юрия Вернидуба пополнили украинцы Близниченко и Кожушко, а также хорват Илич. Главной же потерей криворожцев стала продажа боснийца Капича в латвийскую "Валмиеру" за 500 тысяч евро.