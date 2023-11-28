"Шахтер" тяжелой победой над "Антверпеном" гарантировал весну в еврокубках

Донецкий "Шахтер" нанес минимальное поражение бельгийскому "Антверпену" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.
Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.
Лига чемпионов, группа H, 5-й тур
"Шахтер" – "Антверпен" – 1:0
Гол: Матвиенко, 12
Команда Марино Пушича взяла мяч под контроль с первых минут. Первый полумомент в дебюте организовал Невертон, но его выстрел в дальний угол обошел ворота. Зато шансом на 12-й минуте "горняки" воспользовались сполна – Зубков подал со штрафного, а Матвиенко головой в падении пробил мимо голкипера.
Пропущенный мяч заставил "красных" заиграть активнее. Чемпион Бельгии добавил в прессинге на разных участках поля. Тем не менее, "Шахтер" умело держал соперника на расстоянии от владений Ризныка. В конце концов, "Антверпен" перехватил инициативу, но особой выгоды не получил.
Опасность у ворот "горняков" возникла после получаса игрового времени. Муя решился пробить из-за пределов штрафной – Ризнык парировал выстрел албанца в верхний угол. Ответ хозяев был двойным. Но с двух попыток ни Невертон (сэйв), ни Судаков (выше ворот) удвоить преимущество "Шахтера" не смогли.
На старте второй половины команды обменялись нереализованными шедеврами. Баликвиша от правого края едва не попал в дальнюю девятку, но Ризнык перевел мяч на угловой. Выстрел Азарови с левого фланга Бюте отразил в перекладину собственных ворот.
На 61-й минуте к этой группе присоединился и Степаненко. Опытный хавбек получил передачу из пределов штрафной под удар и технично пробил левой. Мяч по красивой траекторией опускался в направлении створа "Антверпена", но и в этот раз за бельгийцев сыграла перекладина.
Матч приобрел признаки нервозности. На поле стало больше жесткой борьбы и грязноватых фолов. Команда Пушича то и дело пыталась сбивать атакующие потуги "красных". Где-то потянуть время, где-то спровоцировать арбитра либо соперника.
Этот подход в целом принес желаемые плоды. "Антверпен" хоть и больше контролировал мяч, но превратить это преимущество хотя бы в один голевой момент так и не сумел. В то же время "горняки" вполне могли забить второй раз в добавленное арбитром время. Бондаренко вырвался на простор, обыграл кипера и пробил в защитника на линии ворот.
В конце концов "Шахтер" удержал победный счет и набрал 9 очков на групповом этапе. У "Барселоны" и "Порту" в активе столько же, а в 22:00 они встретятся между собой. В финальном туре "горняки" сойдутся с португальскими "драконами" в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.
К слову, ранее "Шахтер" U-19 одолел сверстников из "Антверпена" в Юношеской лиге УЕФА.
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