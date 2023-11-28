"Шахтер" тяжелой победой над "Антверпеном" гарантировал весну в еврокубках

Лига чемпионов, группа H, 5-й тур

"Шахтер" – "Антверпен" – 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Команда Марино Пушича взяла мяч под контроль с первых минут. Первый полумомент в дебюте организовал Невертон, но его выстрел в дальний угол обошел ворота. Зато шансом на 12-й минуте "горняки" воспользовались сполна – Зубков подал со штрафного, а Матвиенко головой в падении пробил мимо голкипера.

Пропущенный мяч заставил "красных" заиграть активнее. Чемпион Бельгии добавил в прессинге на разных участках поля. Тем не менее, "Шахтер" умело держал соперника на расстоянии от владений Ризныка. В конце концов, "Антверпен" перехватил инициативу, но особой выгоды не получил.

Опасность у ворот "горняков" возникла после получаса игрового времени. Муя решился пробить из-за пределов штрафной – Ризнык парировал выстрел албанца в верхний угол. Ответ хозяев был двойным. Но с двух попыток ни Невертон (сэйв), ни Судаков (выше ворот) удвоить преимущество "Шахтера" не смогли.

На старте второй половины команды обменялись нереализованными шедеврами. Баликвиша от правого края едва не попал в дальнюю девятку, но Ризнык перевел мяч на угловой. Выстрел Азарови с левого фланга Бюте отразил в перекладину собственных ворот.

На 61-й минуте к этой группе присоединился и Степаненко. Опытный хавбек получил передачу из пределов штрафной под удар и технично пробил левой. Мяч по красивой траекторией опускался в направлении створа "Антверпена", но и в этот раз за бельгийцев сыграла перекладина.

Матч приобрел признаки нервозности. На поле стало больше жесткой борьбы и грязноватых фолов. Команда Пушича то и дело пыталась сбивать атакующие потуги "красных". Где-то потянуть время, где-то спровоцировать арбитра либо соперника.

Этот подход в целом принес желаемые плоды. "Антверпен" хоть и больше контролировал мяч, но превратить это преимущество хотя бы в один голевой момент так и не сумел. В то же время "горняки" вполне могли забить второй раз в добавленное арбитром время. Бондаренко вырвался на простор, обыграл кипера и пробил в защитника на линии ворот.

В конце концов "Шахтер" удержал победный счет и набрал 9 очков на групповом этапе. У "Барселоны" и "Порту" в активе столько же, а в 22:00 они встретятся между собой. В финальном туре "горняки" сойдутся с португальскими "драконами" в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.