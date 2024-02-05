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"Шахтер" создает футбольную команду для ветеранов

Фото: "Шахтер" Ахметова создает футбольную команду для ветеранов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова предлагает программу реабилитации раненых с помощью спорта и создает футбольную команду для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Участниками команды станут военные, получившие во время боевых действий ранения и, как следствие, ампутацию конечностей, говорится в сообщении.

Планируется, что на первом этапе в команду войдут 20 игроков и наставник, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

Набор футболистов и подготовка тренеров начнется в ближайшее время. В будущем предусмотрено участие команды в соревнованиях, в том числе – европейских.

"Украинские воины, отдавшие свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждаются в поддержке общества. По разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений. "Шахтер" - первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача - создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. Во время организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола", - цитирует клуб слова генерального директора клуба Сергея Палкина.

Напомним, ФК "Шахтер", как и бизнес-активы Рината Ахметова, с первых дней войны оказывают поддержку Вооруженным силам Украины и помощь пострадавшим от войны украинцам.

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