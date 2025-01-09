"Шахтер" начал новый год удлиненным матчем с "Динамо": как завершилось противостояние

Контрольный матч

"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2

Голы: Кевин, 33, Степаненко, 84 - Стойкович, 14, Ходжа, 95

Подопечные Марино Пушича встретились с загребским "Динамо". Хорватский клуб, как и "горняки", готовится к заключительным матчам основного раунда Лиги чемпионов.

Чтобы задействовать большее количество футболистов спарринг было решено провести в необычном формате. Сначала - два тайма по 30 минут, а затем - третий уже на 45.

На старт поединка горняки выставили основу: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Крыськив - Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сикан.

Первую 30-минуту активнее начали украинцы. Однако "Динамо" быстро сбило активность "горняков" и само начало давить. Как результат - гол в ворота Ризныка на 14-й минуте. Стойковичу удался роскошный дальний удар в левый верхний угол.

Сразу после первого короткого перерыва Стойкович мог оформить дубль, но с острого угла пробил над воротами. А вот "Шахтер" буквально в следующей атаке сумел отыграться. Великолепное индивидуальное мастерство показал Кевин. Он с левого фланга сместился в штрафную и закрутил мяч в дальний угол. До конца второй 30-минутки хорваты имели еще два неплохих момента, но не воспользовались ими.

На третий тайм "горняки" выставили таких футболистов: Фесюн - Педро Энрике, Фарина, Грам, Тобиас - Эгиналду, Марлон, Степаненко, Педринью - Невертон, Траоре.

Некоторое время украинцы владели инициативой, что воплотилось во второй гол, который забил Степаненко. Однако начать год с победы "Шахтеру" не удалось. На 95-й минуте соперники счет сравняли.

В оставшееся время "горняки" могли забить решающий гол. Дважды хорошие шансы имел Эгиналду. Однако в первом случае динамовцев спасла штанга. А во втором - прекрасно сыграл их вратарь Филипович.

"Шахтер" в январе: что известно

У чемпионов Украины запланированы в Турции еще два спарринга. Оба они состоятся в один день - 15 января. И в обоих случаях "горняки" сыграют с представителями Болгарии. Сначала с "Лудогорцем", который сейчас тренирует бывший наставник украинского клуба Игор Йовичевич. А затем - с софийским ЦСКА.

А уже через неделю "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов. 22 января команда проведет номинально домашний матч с французским "Брестом". А 29-го января - закончит основной раунд гостевым поединком с дортмундской "Боруссией".

После 6-ти туров ЛЧ "горняки" набрали 4 очка и занимают в таблице 27-ю строчку. Украинская команда имеет очень небольшие шансы на продолжение борьбы в плей-офф.