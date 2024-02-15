"Шахтер" расписал фестивальную ничью с "Марселем" в плей-офф Лиги Европы

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"Шахтер" – "Марсель" – 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналдо, 90+3 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90

"Горняки" поставили на активный старт встречи. Уже на 3-й минуте Зубков подкараулил ошибку защитника и пробил под перекладину. Однако голкипер провансальцев Лопес вытащил мяч в эффектном прыжке.

После серии атак "Шахтера" освоился на поле и "Марсель". Команда Дженнаро Гаттузо выровняла игру и время от времени пыталась обострить ситуацию у владений Ризныка. Правда, большинство атак провансальцев до перерыва выглядели беззубыми.

Противоречивый эпизод случился на 27-й минуте. Сикан в штрафной "Олимпика" принял мяч и отдал на Эгиналдо, отправившего сферу в пустые ворота. Однако за мгновение до гола раздался свисток арбитра за фол против Зубкова в самом начале атаки.

Со стартом второй половины "Марсель" захватил инициативу и создал ряд моментов. Вот Унахи из центральной зоны закрутил мяч мимо штанги ворот хозяев. Далее Жиго головой замкнул навес, но только размял Ризныка. Зато Луис Энрике откровенно простил "горняков", когда не попал в незащищенный угол после прострела.

"Шахтер" ответил выпадами Зубкова и Сикана. Первый неожиданно очутился на левом фланге атаки и отправил мяч рядом с девяткой ворот Лопеса. В свою очередь нападающий пробил из непростой ситуации в пределах штрафной в дальний угол – кипер парировал.

А на 64-й минуте "Марсель" немного неожиданно повел в счете. Гол в ворота "горняков" пришел с правого фланга, откуда навес в штрафную исполнил Клосс. На дальней штанге одинокий Обамеянг в касание отправил мяч в сетку.

К счастью, "Шахтер" сумел быстро восстановить статус-кво. Помог подопечным Марино Пушича стандарт. Провансальцы пытались отбиться, но Конопля вернул мяч в штрафную, где в роли форварда оказался Матвиенко. Центрбек сборной Украины классным выстрелом в дальний угол сравнял счет.

В финальные 20+ минут острее выглядел "Олимпик". За гостей могли забивать Луис Энрике и Мерлен. Однако первому не хватило точности, а с ударом второго в ближний угол справился Ризнык. Но на 90-й минуте не спас и он, когда джокер Гаттузо Ндиайе из центра штрафной замкнул передачу Обамеянга после прорыва у лицевой линии.

Однако "Шахтер" проигрывать в этот вечер не собирался. В добавленное арбитром время ничью для "горняков" вырвал Эгиналдо. Невысокий бразилец неожиданно для обороны провансальцев головой замкнул навес Зубкова с правого фланга – 2:2 в итоге. Ответный матч состоится 22 февраля на "Велодроме".