RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" в Юношеской лиге УЕФА

Фото: Футболисты "Аталанты" празднуют победу (mondoprimavera.com)
Автор: Андрей Костенко

Юные "горняки" после победы в первом туре над "Болоньей" (4:3) уступили в номинально домашнем поединке другой итальянской команде – "Аталанте" из Бергамо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур

"Шахтер" U-19 – "Аталанта" U-19 – 0:3

Голы: Камара, 10, Фиогбе, 45, 49

 

 

 

В первом тайме преимуществом полностью владели итальянцы. Уже на 10-й минуте они открыли счет, когда пас Фиогбе с левого фланга запер Камара. Чувствовалось, что быстрый гол сломал игровой план украинской команды.

По крайней мере, на поле выглядела она растерянно. В атаке что-то получалось, только когда удавалось заработать стандарт в относительной близости к воротам соперника. Но "выжать" результат из этого не удалось. Зато итальянцы на 45-й минуте забили второй раз: Риччио со штрафного попал в стенку, а мяч в ворота переправил Фиогбе.

Возможно, наставник "Шахтера" U-19 Алексей Белик в перерыве и предложил подопечным варианты, как переломить игру. Однако уже в первые минуты после возобновления поединка итальянцы забили в третий раз – дубль оформил Фиогбе.

"Шахтер", стоит отдать должное команде, руки не опустил. Юниоры упорно шли вперед и в целом провели вторую половину гораздо активнее первой. Впрочем, конвертировать преимущество хотя бы в один гол украинцы не сумели. Футболисты "Аталанты" спокойно довели дело до логического завершения.

Это была вторая победа итальянцев в турнире. В стартовом туре они разгромили ровесников из лондонского "Арсенала" (4:1). "Шахтер" пока имеет три очка после двух матчей.В следующем туре, 22 октября, "горняки" в гостях сыграют как раз с "Арсеналом".

Кстати, ранее подготовили анонс матча "Шахтер" – "Аталанта" в Лиге чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер