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"Шахтер" – "Реал": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: Гол-красавец Александра Зубкова не спас на "Бернабеу" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет мадридский "Реал" в Польше.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Реал" состоится 11 октября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила мадридцев однозначным фаворитом матча. На победу Королевского клуба принимают ставки со скромным коэффициентом 1,38. Вероятность успеха "горняков" оценили баллом 7,25. Даже ничья более вероятна – кэф 5,25.

Любители острых ощущений могут заложиться на итоговую нулевую ничью с космическим коэффициентом 17,50. Всегда перспективной выглядит ставка с голами обеих команд в каждом из таймов. Сейчас на такой результат можно поставить с кэфом 10,50.

Еще меньше верят в украинский гранд британцы из William Hill. Потенциальную победу "Шахтера" оценили балом 8,00. На успех "Реала" принимают ставки со схожим коэффициентом 1,38. Кэф на ничью почти идентичен – 5,00.

Болельщики из рядов оптимистов рассмотрят ставку с дублем Александра Зубкова с перспективным коэффициентом 26,00. Хороший кэф и на волевую ничью "горняков", когда дончане сравняют счет после пропущенного гола – 8,50.

На прошлой неделе "Шахтер" уступил "Реалу" в Мадриде на групповом этапе Лиги чемпионов. В составе Королевского клуба забили бразильцы Родриго и Винисиус, а в обойме "горняков" под занавес первого тайма отличился Зубков.

К слову, украинская Премьер-лига определилась с датой Классического дерби между "Шахтером" и киевским "Динамо".

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