"Шахтер" – "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет мадридский "Реал" в Польше.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.
Матч "Шахтер" – "Реал" состоится 11 октября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.
В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.
Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Роберто Моралес.
На прошлой неделе "Шахтер" уступил "Реалу" в Мадриде на групповом этапе Лиги чемпионов. В составе Королевского клуба забили бразильцы Родриго и Винисиус, а в обойме "горняков" под занавес первого тайма отличился Зубков.
К слову, на выходных "Реал" минимально обыграл "Хетафе" в чемпионате Испании.
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