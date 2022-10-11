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"Шахтер" – "Реал": анонс матча Лиги чемпионов

Фото: Марьян Швед (в центре) в Мадриде не забил (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" примет мадридский "Реал".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

"Шахтер" – "Реал"

11 октября, 22:00, Варшава, Стадион Войска Польского, трансляция на MEGOGO и Volia TV

Волей календаря "горняки" второй раз за неделю вынуждены играть с действующим победителем Кубка чемпионов. В этот раз команда Игора Йовичевича будет противостоять мадридцам в польской столице. Хорват, несмотря на поражение 1:2, остался доволен действиями своих подопечных в первом матче. Мол, вполне могли и сравнять счет.

Однако это лишь полуправда. Да, "Шахтер" действительно мог забить во второй раз. Но если бы кураж в воротах не поймал Трубин, отечественный гранд мог покинуть Мадрид с полным мешком пропущенных мячей. 21-летний голкипер оформил 11 (!) сэйвов на "Бернабеу" и продемонстрировал испанской публике, что не одним Луниным богата вратарская школа Украины.

Преимуществом "горняков" перед вторым поединком должен стать график. "Шахтер" пропустил 6-й тур УПЛ и сосредоточился на подготовке к дуэли с "Реалом" в Варшаве. Следовательно, дончане "отдохнут" шесть суток вместо трех у "сливочных". В военный сезон постоянных переездов – это настоящая роскошь.

Зато Королевский клуб провел вечер субботы на поле "Хетафе". И хотя победа мадридцам далась нелегко – "Реал" минимально победил благодаря голу Милитао, но ряд важных исполнителей получили отдых. Защитник Менди и хавбек Кроос просидели весь матч на скамейке запасных, а лидер атак Бензема вообще не поехал в пригород столицы.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Корниенко – Куртуа, Себальос

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Реал"

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Степаненко – Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик – Зубков

"Реал": Лунин – Лукас, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Чуамени, Кроос – Асенсио, Бензема, Родриго

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:3

Мадридцы в шаге от гарантирования выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Хрестоматийно для преодоления группового этапа достаточно набрать 10 очков. Так что в Варшаве "Реал" вполне устроит и ничья. Однако целенаправленно играть ради такого итога "сливочные" точно не будут. Более легкой жизни, чем в Мадриде, для "горняков" не будет. "Шахтеру" снова придется выложиться на максимум, да еще и надеяться на благосклонность госпожи Фортуны.

К слову, на выходных "Реал" минимально обыграл "Хетафе" в чемпионате Испании.

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