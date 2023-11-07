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"Шахтер" проведет благотворительный матч в Токио: кто будет соперником чемпиона Украины

Фото: "Горняки" продолжают выполнять социальную миссию (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель Кубка японской лиги "Ависпа Фукуока" анонсировал товарищеский матч с донецким "Шахтером" в поддержку беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Середняк японской J-лиги решил проявить солидарность с украинцами. "Ависпа Фукуока" выйдет на поединок с благородной целью против "горняков".

Благотворительный матч запланирован на 18 декабря. Поединок примет Японский национальный стадион в Токио, который был главной ареной Олимпиады-2020. Старт встречи – в 12:00 по киевскому времени. На матч будут приглашены украинские беженцы, а все собранные средства передадут на восстановление Украины.

Обе команды к тому времени завершат официальные выступления в 2023 году. В частности, "Шахтер" последний матч "осенней" части сезона сыграет против "Порту" в Лиге чемпионов 13 декабря, а "Ависпа Фукуока" 3 декабря проведет матч последнего тура J-лиги против "Хиросимы".

Что известно об "Ависпе Фукуоке"

Основанный в 1982 году японский клуб. Прозвища – "осы", "шершни".

В J-лиге команда соревновалась в 1996-2001, 2006-2011, 2016 и с 2021 гг. Наивысшее достижение – 8-е место в сезоне-2021. Домашние матчи проводит на стадионе "Бест Денки" (вместимость – 21562 зрителя). Крупнейшим достижением клуба в истории стал завоеванный в этом году Кубок японской лиги.

В нынешнем сезоне цвета "Ависпы Фукуоки" защищают трое бразильцев – защитник Дуглас Гролли, а также нападающие Лукиан и Веллингтон. Последний выступал в Европе за нидерландский "Твенте", немецкие "Хоффенхайм" и "Фортуну" из Дюссельдорфа.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Барселоны" в группе Лиги чемпионов.

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Шахтер