"Шахтер" уступил "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская лига УЕФА, общий этап, 6-й тур

"Шахтер" U-19 – "Бавария" U-19 – 0:2

Голы: Скотт 38, Унзельд, 80

Юноши "Шахтера", уже завоевавшие путевку в плей-офф турнира, сражались со сверстниками из "Баварии" за лучшую позицию в итоговой таблице.

Донетчане перед дуэлью с мюнхенцами имели в своем активе 10 очков и восьмую строчку. Баварцы с 7-ю пунктами шли 22-ми. Но плотность в таблице такова, что одна игра может многое изменить.

К сожалению, поражение в очном поединке заставило "шахтеров" пропустить "Баварию" вперед. Причем, если бы украинская команда уступила минимально, этого не случилось бы. Решающим стал второй гол немецких футболистов, который они забили в конце матча.

В целом, подопечные Алексея Белика показали достойную игру и имели немало случаев, чтобы отличиться. Однако мюнхенцы удержали ворота на замке, а в ответ шокировали украинцев двумя голами. В середине первого тайма забил Скотт, а за десять минут до финального свистка Унзельд установил окончательный результат.

Теперь у "Шахтера" и "Баварии" по 10 очков. Но у мюнхенцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому они находятся на 9-й строчке, опережая "горняков".