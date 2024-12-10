"Шахтер" уступил "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" U-19 уступил ровесникам из мюнхенской "Баварии" в 6-м туре основного раунда Юношеской лиги УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Юношеская лига УЕФА, общий этап, 6-й тур
"Шахтер" U-19 – "Бавария" U-19 – 0:2
Голы: Скотт 38, Унзельд, 80
Юноши "Шахтера", уже завоевавшие путевку в плей-офф турнира, сражались со сверстниками из "Баварии" за лучшую позицию в итоговой таблице.
Донетчане перед дуэлью с мюнхенцами имели в своем активе 10 очков и восьмую строчку. Баварцы с 7-ю пунктами шли 22-ми. Но плотность в таблице такова, что одна игра может многое изменить.
К сожалению, поражение в очном поединке заставило "шахтеров" пропустить "Баварию" вперед. Причем, если бы украинская команда уступила минимально, этого не случилось бы. Решающим стал второй гол немецких футболистов, который они забили в конце матча.
В целом, подопечные Алексея Белика показали достойную игру и имели немало случаев, чтобы отличиться. Однако мюнхенцы удержали ворота на замке, а в ответ шокировали украинцев двумя голами. В середине первого тайма забил Скотт, а за десять минут до финального свистка Унзельд установил окончательный результат.
Теперь у "Шахтера" и "Баварии" по 10 очков. Но у мюнхенцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому они находятся на 9-й строчке, опережая "горняков".
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