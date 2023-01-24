"Шахтер" подаст иск на FIFA в Федеральный суд Швейцарии

В прошлом году FIFA решила приостановить контракты футболистов и тренеров украинской лиги, чтобы они могли продолжить свою спортивную деятельность в других странах, что, по словам Палкина, принесло колоссальные убытки украинскому футболу.

"Наши убытки составляют 40 миллионов до июня 2023 года, но если FIFA продлит правило еще на год, у нас будут убытки в размере 70 миллионов. У некоторых игроков закончатся контракты, и убытки возрастут", - сказал генеральный директор "Шахтера".

Иск о компенсации, поданный в Спортивный арбитражный суд Лозанны, был отклонен 13 января.

"Мы не удовлетворены решением CAS и собираемся подать апелляцию. Мы обратимся в швейцарский федеральный суд, в Европейскую комиссию, потому что считаем, что ФИФА нарушила антимонопольное законодательство", - сказал Палкин.

Палкин выразил готовность "изменить систему", которая, по его мнению, "очень лояльна" к FIFA в этих юридических вопросах.

"Мы также встретимся с ECA (Европейской ассоциацией клубов) для создания ряда документов, которые изменят систему, что позволит нам выиграть судебные процессы с FIFA", - сказал он.

Напомним, после рекордного для Украины трансфера Михаила Мудрика в "Челси", президент "Шахтера" решил пожертвовать 25 миллионов долларов на помощь защитникам Мариуполя и семьям погибших военнослужащих в рамках проекта "Сердце Азовстали".