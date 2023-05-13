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"Шахтер" обыграл "Ингулец" и сохранил лидерство в УПЛ

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Львов, Суббота 13 мая 2023 18:54
"Шахтер" обыграл "Ингулец" и сохранил лидерство в УПЛ Фото: "Горняки" оказались сильнее "Ингульца" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Победой донецкого "Шахтера" над "Ингульцем" из Петрового завершился матч 26-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Ингулец" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Конопля, 51, Павлов, 85 (автогол)

Удаление: Паламарчук, 78 (И, прямая красная карточка)

На начальном отрезке встречи ни хозяевам, ни гостям атаки с логическим завершением не удавались. Лишь с середины тайма появились полумоменты. В частности, Матвиенко со штрафного пробил в руки голкиперу петровцев.

Впоследствии команды обменялись возможностями. "Горняк" Келси головой нанес удар мимо ворот. С выстрелом Головкина в дальнюю девятку справился Трубин. А перед перерывом Ситало не смог пробить голкипера "Шахтера" в борьбе с Ракицким.

"Шахтер" владел инициативой и пытался каждую атаку завершать ударами. Впрочем, большинство из них опасности не несли. Вот и удар Бондаря с дистанции на 51-й минуте привел только к угловому.

Однако этот стандарт стал судьбоносным. С левого фланга Матвиенко навесил на ближнюю штангу, а оттуда Конопля головой подправил мяч в дальний угол. Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем вздохнул с облегчением.

Забитый мяч немного "укачал" поединок. "Ингулец" вяло поднимался после футбольного нокдауна, а номинальные гости поставили на осторожность. Аж на 70-й минуте петровцы создали настоящий голевой момент – Марусич сбросил на ход Мельничуку, а тот пробил мимо стойки метров с 15-ти.

Окончательно же надежды "Ингульца" на положительный результат погасли на 78-й. Сикан убежал на ворота петровцев, а голкипер Паламарчук вышел на перехват и сбил форварда за пределами штрафной. Вердикт арбитра – удаление за фол последней надежды.

Добил хозяев "Шахтер" на 85-й минуте. Тотовицкий прорвался в штрафную слева и прострелил в центр площадки, где колено подставил защитник Павлов. Да еще так неудачно, что от него мяч залетел в ворота – 0:2 в итоге.

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 63 очка и остался первым в турнирной таблице. Идущий вторым "Днепр-1" свой матч проведет в понедельник. Сейчас "спортклубовцы" имеют в активе 58 пунктов. На третьей строчке – "Заря" (55 очков).

К слову, ранее "Динамо" дома уступило "Черноморцу" на старте тура Премьер-лиги.

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