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"Шахтер" объявил о трансфере таланта сборной Израиля

Фото: Стал Лемкин на Евро-2023 среди молодежи (ynet.co.il)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" закрыл переход из тель-авивского "Хапоэля" защитника Става Лемкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний центрбек стал четвертым летним новичком "горняков". В мае-июне он успел сыграть на молодежном чемпионате мира и Евро-2023.

Лемкин заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. Трансфер защитника стоил чемпиону Украины ориентировочно 1,2 млн евро. Новый сезон станет для таланта, сменившего на уровне юниоров столичный "Маккаби" на "Хапоэль", третьим на взрослом уровне.

В рядах "Хапоэля" Лемкин провел 31 матч во всех турнирах. Защитник успел сыграть за сборные Израиля разных возрастов, начиная с U-16. В составе команды U-20 центрбек сенсационно дошел до полуфинала ЧМ-2023, а затем со сборной U-21 проиграл полуфинал чемпионата Европы англичанам (0:3).

"Шахтер" на старте сезона 2023/24

Защиту чемпионского титула донецкая команда начала 29 июля. На выезде "горняки" одержали непростую победу над харьковским "Металлистом 1925" с голами Матвиенко и Траоре.

До паузы на матчи сборных в сентябре "Шахтер" проведет еще 5 матчей Премьер-лиги – против "Вереса", "Александрии", "Кривбасса", "Колоса" и "Миная". Осенью чемпион Украины стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

Летом "горняков" возглавил Патрик ван Леувен. Новичками "Шахтера" в летнее трансферное окно становятся только иностранцы. Компанию эквадорца Кастильо составили бразильцу Педринью и Невертон. Эта тройка дебютировала за дончан в 1-м туре УПЛ.

К слову, накануне "Динамо" оформило разгром "Миная" в столице.

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