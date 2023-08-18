"Шахтер" выбрал домашний стадион на новый сезон Лиги чемпионов

"Фолькспаркштадион" стал домом "горняков" в еврокубках на сезон 2023/24 вместо Стадиона Войска Польского в Варшаве. Чемпион Украины согласовал сотрудничество с руководством падшего гранда Германии, а УЕФА санкционировал переезд "Шахтера".

"На новый сезон мы рассматривали возможность проведения домашних игр Лиги чемпионов среди нескольких вариантов и остановились на Гамбурге. Уверены, что матчи на "Фолькспаркштадионе" пройдут на самом высоком уровне и соберут на трибунах как местных футбольных болельщиков, так и тысячи временно проживающих в Германии и других странах Европы украинцев", – заявил гендиректор ООО "Шахтер-Сервис" Дмитрий Кириленко.

В свою очередь член правления "Гамбурга" Эрик Хьюер назвал соглашение с "Шахтером" элементом социальной ответственности в сложных обстоятельствах, сложившихся вокруг Украины. Он пообещал поделиться с "горняками" знаниями и опытом по организации международных матчей.

В сезоне 2023/24 "Шахтер" будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" гарантированно сыграют 3 домашних поединка в еврокубках. Для продолжения борьбы за трофеи весной подопечные ван Леувена обязаны финишировать не ниже третьего места в квартете.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля. Арена готовится принять Евро-2024.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.