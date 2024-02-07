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"Шахтер" новым контрактом уговорил вернуться звездного легионера: есть нюанс

Фото: Педриньо не играл в чемпионате Украины более двух лет (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент донецкого "Шахтера" пришел к соглашению с атакующим полузащитником Педриньо относительно возвращения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний бразилец останется "горняком". Правда, к рядам основной команды он присоединится летом.

Педриньо заключил новый контракт с "Шахтером". Новое соглашение хавбека будет действовать до лета 2029 года. Предыдущий договор был рассчитан до 2026-го. В ближайшие полгода он, очевидно, проведет в чемпионате Бразилии.

Педриньо перебрался в "Шахтер" летом 2021 года из лиссабонской "Бенфики". Чемпион Украины тогда отдал за него 18 млн евро. В составе "горняков" отыграл осеннюю часть сезона (19 матчей, 4 гола, 3 ассиста) и вернулся на родину.

Сезон-2023 Педриньо провел посредственно – 34 поединка за "Атлетико Минейро" во всех турнирах, в которых отдал 3 результативных передачи. "Петушки" завоевали бронзовые медали Серии А, вылетели в 1/8 финала Копа Либертадорес от "Палмейраса" и стали чемпионом штата Минейро.

К слову, накануне "Шахтер" отпустил Очеретько в "Днепр-1" на правах аренды.

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