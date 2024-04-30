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"Шахтер" неожиданно отпустил легионера в МЛС

Фото: Кевин Келси пока не закрепился в рядах "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Американский "Цинциннати" объявил о переходе из донецкого "Шахтера" нападающего Кевина Келси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

19-летний форвард вернулся за океан. Венесуэлец будет защищать цвета "оранжево-синих" в Major League Soccer (MLS).

Келси арендован "Цинциннати". Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года. Контракт нападающего с "Шахтером" в свою очередь остается в силе до конца 2027-го. В чемпионат Украины он перебрался в январе прошлого года.

Келси выпал из основной обоймы "горняков" после зимней паузы в нынешнем сезоне. В общей сложности латиноамериканец успел сыграть 37 матчей за "Шахтер", в которых забил 9 мячей. Статистика нынешнего сезона – 20 поединков во всех турнирах, 3 гола, 2 ассиста.

Недавно женская команда "горняков" устроила массовую драку с "Кривбассом". Инцидент произошел после финального свистка матча чемпионата Украины. Арбитр по мотивам схватки показала 3 красных карточки.

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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