"Шахтер" неожиданно отпустил легионера в МЛС

19-летний форвард вернулся за океан. Венесуэлец будет защищать цвета "оранжево-синих" в Major League Soccer (MLS).

Келси арендован "Цинциннати". Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года. Контракт нападающего с "Шахтером" в свою очередь остается в силе до конца 2027-го. В чемпионат Украины он перебрался в январе прошлого года.

Келси выпал из основной обоймы "горняков" после зимней паузы в нынешнем сезоне. В общей сложности латиноамериканец успел сыграть 37 матчей за "Шахтер", в которых забил 9 мячей. Статистика нынешнего сезона – 20 поединков во всех турнирах, 3 гола, 2 ассиста.

Недавно женская команда "горняков" устроила массовую драку с "Кривбассом". Инцидент произошел после финального свистка матча чемпионата Украины. Арбитр по мотивам схватки показала 3 красных карточки.