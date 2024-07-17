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"Шахтер" минимально одолел "Бешикташ" на тренировочных сборах

Фото: "Горняки" в нетипичной форме одержали победу (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в спарринге обыграл стамбульский "Бешикташ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Бешикташ" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Эгиналдо, 66

 

Активный старт от "горняков" едва не обернулся быстрым голом. Это Зубков после ошибки обороны "черных орлов" пробил из пределов штрафной, но кипер перевел мяч в штангу. Но постепенно "Бешикташ" отодвинул эпицентр событий подальше от ворот Дестаноглу.

Однако острота у ворот "Шахтера" возникала только во время стандартов. В частности, в одном из таких эпизодов Паулиста пробил выше ворот с острого угла. На удары с дистанции перешли подопечные Марино Пушича – Кевин не докрутил мяч в девятку, а выстрел Зубкова с линии штрафной парировал кипер.

Открыли счет "горняки" после перерыва. На 66-й минуте чемпионы Украины реализовали затяжной момент. Второй вратарь "черных орлов" справился с ударом Шведа, но на подборе первым оказался Педриньо и навесил на Эгиналдо, а тот в верховой борьбе отправил мяч в девятку.

"Шахтер" мог развить преимущество в счете. Мобильный Швед с угла штрафной нанес диагональный удар, но Байтекин отбил на угловой. Впоследствии Невертон не пробил голкипера с нескольких метров. В конце концов одного забитого мяча хватило для победы.

 

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык, Траоре, Бондарь, Судаков, Зубков, Азарову, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Кевин

К слову, ранее "Динамо" победило "Мамелоди Сандаунз" в контрольном поединке.

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