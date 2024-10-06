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"Шахтер" с покером Судакова разгромил ЛНЗ

Фото: Георгий Судаков превратился в бомбардира "горняков" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" одержал победу с крупным счетом над черкасским ЛНЗ в 9-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Шахтер" – ЛНЗ – 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 – Ноникашвили, 62 (пенальти)

 

 

Обе команды активно начали матч. "Горняки" взяли мяч под контроль, но гости только и норовили сбежать в контратаку. Тем не менее, "Шахтеру" удалось оформить быстрый гол – Судаков организовал комбинацию с Крыськивым и Траоре, на финише которой сам "подъемом" точно пробил от штанги.

Команда Марино Пушича продолжила нагнетать ситуацию у ворот Кучеренко. Вот Конопля после передачи Бондаренко с дистанции отправил мяч выше ворот. А на 27-й минуте "горняки" удвоили преимущество. Это Зубков забежал в свободную зону и в касание роскошно уложил в верхний угол.

Гол-красавец вдохновил "Шахтер" на новые подвиги в атаке. Дважды на ударной позиции к перерыву оказался Судаков. Впрочем, в обоих эпизодах пробил выше ворот после передач Зубкова и Бондаренко соответственно. В свою очередь Кевин с линии штрафной отправил мяч рядом со штангой.

Зато всё удалось на старте второй половины. В течение каких-то семи минут Судаков к первому забитому мячу добавил еще три! Сначала он с линии штрафной мастерски уложил под штангу. Далее хавбек в касание замкнул прострел Невертона. А на десерт сыграл на добивании после еще одной фланговой передачи.

Только теперь "Шахтер" позволил ЛНЗ больше. Молло после заброса из глубины заставил Азарови сфолить в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Ноникашвили и не переиграл Ризныка. Правда, вратарь "горняков" рано вышел из ворот, поэтому со второй попытки грузин размочил счет.

Но на что-то большее "семенники" не замахнулись. А под занавес встречи чудом не пропустили еще. Кучеренко ногами парировал очередной выстрел Судакова, а Гомес на добивании не попал в ворота. Впоследствии Назарина отправил мяч выше перекладины. И только в последней атаке Яшари размял Ризныка ударом со штрафного – 5:1 в итоге.

"Шахтер" закрепился на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ. "Горняки" набрали 16 очков и отстают на четыре пункта от житомирского "Полесья" и "Александрии". Тем временем ЛНЗ опустился на 7-е место (12 баллов).

К слову, накануне "Александрия" расписала ничью с "Движением" в центральном матче тура УПЛ.

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