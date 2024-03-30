"Шахтер" с феерией Шведа разгромил "Оболонь"

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Оболонь" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед, 45+1, 90+1

Удаление: Суханов, 45+5 (О, прямая красная карточка)

"Пивовары" первыми создали момент у ворот соперника. Уже на 3-й минуте счет мог открыть Суханов, но его выстрел с отскока прошел рядом со штангой. "Горняки" ответили десять минут спустя – кипер "Оболони" Кичак парировал удар Бондаренко из пределов штрафной, а затем справился с добиванием Конопли.

Впрочем, уже в следующей атаке "Шахтер" достиг цели. Это Швед передачей из глубины поля на Сикана разрезал редуты киевлян. Форвард убежал на свидание с голкипером, обыграл его и отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

"Оболонь" пыталась вернуться в игру. Но до перерыва хозяева создали только полумоменты. В частности, Черненко пробил выше ворот со штрафного с дистанции, а Суханов с перспективной позиции не смог акцентированно пробить головой с нескольких метров. Зато "горняки" свою возможность использовали, когда Швед после ошибки Лукьянчука хладнокровно переиграл Кичака.

Как знать, смогли бы "пивовары" отыграться во втором тайме. Но все возможные шансы перечеркнул Суханов. Нападающий "Оболони" грубо въехал в ногу Шведа сзади и сначала получил "горчичник". Однако после вмешательства VAR желтый цвет сменился красным.

В начале второй половины команды обменялись опасными моментами. Сначала Судаков пробил в дальний с угла штрафной – Кичак потащил. В ответ Мороз даже отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной, но гол отменили из-за офсайда Краснопира за несколько мгновений до этого.

Затем Траоре пробил выше перекладины после классного навеса Кевина. Дальше сам бразилец не смог воспользоваться прострелом Гочолейшвили после комбинации с тем же Траоре. Позже Швед отправил мяч над воротами после смещения в центр. Но еще один момент последний все же реализовал – сыграл в стенку с Траоре и ударом мимо Кичака установил окончательный результат.

Итак, "Шахтер" укрепил лидерство в чемпионате Украины (46 очков). "Пивовары" остались на 13-й строчке (18 пунктов). Следующим соперником "горняков" станет львовский "Рух" (7 апреля).