"Шахтер" с дублем Траоре разгромил "Сараево" в спарринге за неделю до еврокубков

Контрольный матч

"Шахтер" – "Сараево" – 4:0

Голы: Степаненко, 29, Траоре, 33, 55, Судаков, 37

Хоть "горняки" и попытались захватить инициативу с дебютных минут последнего спарринга, но первыми момент создали "бордовые". На 11-й минуте Ренан Оливейра пробил выше ворот с хорошей позиции. Зато ответ команды Игора Йовичевича получился тройным.

"Шахтеру" удался удачный отрезок на рубеже первой и второй третей встречи. Старт разгрому дал Степаненко, который решился на удар из-за пределов штрафной и попал в девятку. А вскоре закрепил преимущество "горняков" Траоре – буркиниец после ошибки защитника отправил мяч в сетку с нескольких метров.

Перед перерывом отличился Судаков. Молодой хавбек очередным ударом в дальний угол сделал счет разгромным. А через минуту после этого Траоре еще одним выстрелом проверил на прочность перекладину.

Зато на старте второй половины африканский форвард "горняков" смог оформить дубль. Траоре обыграл голкипера в ближнем бою и забил уже в пустые ворота. На свидание с вратарем нападающего классным пасом вывел Бондаренко.

После четвертого забитого мяча последние полчаса превратились в формальность. Тренерские штабы обеих команд начали экспериментировать с кадрами, а действительно голевые моменты ни "Шахтер", ни "Сараево" фактически не создали. Итак, "горняки" одержали первую победу на зимних сборах за неделю до матча плей-офф Лиги Европы против "Ренна".

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Михайличенко, Крыськив, Бондаренко, Матвиенко, Конопля