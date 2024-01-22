"Шахтер" с ассистом дорогого новичка выиграл первый спарринг зимы

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Пюник" – 2:0

Голы: Зубков, 15, Цуканов, 82

"Горняки" прогнозируемо захватили инициативу с первых минут. Впрочем, сначала атакам команды Марино Пушича откровенно не хватало острых передач. Армянский же гранд пытался высоко прессинговать "Шахтер".

Тем неожиданнее стал забитый мяч дончан. Новичок "горняков" на 15 миллионов Кевин отобрал мяч у оппонента на фланге и выполнил прострел. А Зубков в касание отправил мяч в правый угол ворот.

Гол не изменил ход событий на поле. "Шахтер" заиграл раскрепощеннее, но без особых обострений. Тем временем "Пюник" пытался найти счастье на флангах атаки. Постепенно акцент сместился в центральный круг, где значительно увеличилось борьбу.

Не слишком изменился игровой сценарий после перерыва. Соперники успели упустить по одному моменту. Невертон прорвался левым флангом в штрафную армян, но отправил мяч рядом со штангой. Зато в середине тайма резервный кипер "горняков" Рудько справился с ударом Гендрикса.

Второй же гол чемпиона Украины получился курьезным. 17-летний Цуканов запрессинговал оборону "Пюника" в чужой штрафной зоне, поэтому мяч после неудачной передачи центрбека попал в ногу юниора и улетел за линию ворот. Больше команды в этом спарринге не забивали, хотя Рудько оформил несколько сэйвов.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевин – Сикан