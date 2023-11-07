"Шахтер" – "Барселона": кадры и слова перед матчем Лиги чемпионов

"Шахтер" – "Барселона"

7 ноября, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Чемпион Украины начнет второй круг основной сетки главного еврокубка на немецкой земле. На номинально домашний матч "горняки" добирались дольше соперника. Но столь печальны реалии. Исправить же тоскливые турнирные перспективы "Шахтер" все еще способен. Однако нужно обязательно набирать очки против "Барсы".

Главной мотивацией испанского гранда станет возможность досрочного выхода в плей-офф. Фактически "блаугранас" в Гамбурге хватит и набранного очка, чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала Кубка чемпионов. Однако вряд ли каталонцы будут играть на ничью. Тем более, из лазарета вернулась целая группа основных исполнителей во главе с Левандовски.

Позитивный заряд перед противостоянием с "Барселоной" команда Марино Пушича получила благодаря победе в Классическом УПЛ. И пусть победу над киевским "Динамо" сложно назвать зрелищной, но желаемые эмоции "горняки" точно получили. Теперь задачей тренерского штаба будет направление страсти в правильное русло.

"Мы уже встречались неделю назад, почувствовали их силу, но и слабые стороны, поэтому наше дело – найти их снова, постараться воспользоваться анализом и побороться, как я уже говорил. Для нас это игра, мы не должны ничего потерять. Я просто хочу, чтобы моя команда вышла, чтобы мы поборолись, поработать снова над нашими аспектами и основными принципами игры", – расставил акценты Пушич.

Дисквалифицированные: Конопля ("Шахтер")

Травмированные: Серхи, где Йонг – Бондаренко, Очеретько

Под вопросом: Азарови ("Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Барселона"

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Келси

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо – Гави, Ромеу, Гюндоган – Лопес, Левандовски, Фелиш

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

Вижу цель – не вижу препятствий. Именно с таким подходом на поле "Фолькспаркштадиона" вечером выйдут подопечные Хави. "Барселоне" достаточно любой победы над "Шахтером", чтобы получить путевку в следующий раунд соревнований. С этого момента и будет развиваться весь ход событий в Гамбурге. "Горнякам" придется показать максимум и немного больше, чтобы надеяться на положительный результат.