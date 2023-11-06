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"Шахтер" – "Барселона". Чемпион Украины прилетел на матч Лиги чемпионов: кто в составе

Фото: "Горняки" на пути в Германию (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" завершила длительный вояж в немецкий Гамбург на матч группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против испанской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – "Барселона" состоится в Гамбурге 7 ноября. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

"Горняки" начали путешествие на матч 4-го тура основной сетки Кубка чемпионов еще в субботу, когда автобусом переехали из Киева во Львов. В воскресенье подопечные Марино Пушича провели утреннюю тренировку в Винниках, а затем отправились в польский Жешув.

Оттуда "Шахтер" полетел в немецкий Любек. В воскресенье вечером "горняки" наконец-то приехали в Гамбург. В состав делегации чемпиона Украины вошли футболисты и тренерский штаб первой команды, игроки и персонал коллектива U-19, клубный менеджмент.

Пушич взял в Германию 27 исполнителей. Среди них – защитник Ефим Конопля. Он будет тренироваться с первой командой, но пропустит поединок против "Барсы" из-за перебора желтых карточек.

Состав первой команды "Шахтера" на матч Лиги чемпионов 7 ноября:

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык

Защитники: Бондарь, Лемкин, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Чигринский, Ракицкий

Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси

 

К слову, ранее "Динамо" проиграло Классическое "Шахтеру" в последнем матче Луческу.

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