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Мошенники могут скупать жилье для компенсации "єВідновлення": как действовать тем, кто получил его в наследство

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Граждане, унаследовавшие разрушенное вследствие российской агрессии жилье, тоже имеют право на компенсацию "єВідновлення". Но условия ее получения несколько отличаются от обычного алгоритма, чтобы предупредить мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, ситуации, когда собственник разрушенного жилья умер, не успев подать заявление на компенсацию "єВідновлення", к сожалению, есть. Поэтому и для таких случаев был разработан алгоритм. Шуляк объяснила – поскольку компенсация предоставляется исключительно верифицированным собственникам уничтоженного жилья, для подачи заявления прежде всего необходимо юридически оформить статус наследника. Для этого нужно обратиться к нотариусу и принять наследство.

"После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен зарегистрировать право собственности на жилье, ранее принадлежавшее наследодателю, за новым владельцем - наследником. Только после этого законный наследник в статусе подтвержденного владельца разрушенного жилья сможет обратиться с заявлением на компенсацию "єВідновлення", - пояснил он. Елена Шуляк.

Она также отметила, что в отдельных регионах Украины комиссии просят наследников подавать два свидетельства. Первое – классическое, о праве на наследство на разрушенную недвижимость. Второе – свидетельство о праве на компенсацию. Для его получения комиссия должна принять решение, были ли у наследодателя правовые основания для получения компенсации в ответ на запрос от нотариуса, заведшего наследственное дело.

"Но при условии, если владелец разрушенного жилья умер и, соответственно, не успел подать заявление на компенсацию и не прекращал право собственности на это жилье, выдача этого дополнительного свидетельства – лишний шаг для наследника-заявителя. Для него это, во-первых, лишние расходы, во-вторых – усложненный доступ к компенсации", - отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что комиссии, принимающие решение о предоставлении компенсации, должны исследовать цепочку перехода права собственности, чтобы убедиться, что заявитель - действительно наследник собственника уничтоженного жилья. А не человек, который приобрел за бесценок уже разрушенный дом сугубо для получения компенсации.

"Это очевидно, мошенничество и таких схем для незаконного получения компенсации "єВідновлення" и несколько. Все подобные случаи фиксируются, решения комиссий выносятся исключительно при условии, если в состав комиссий входит 30% общественности, поэтому мы имеем все возможности убедиться, что тот или иной заявитель имеет право на компенсацию", – резюмировала Шуляк.

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