Мошенники могут скупать жилье для компенсации "єВідновлення": как действовать тем, кто получил его в наследство

По ее словам, ситуации, когда собственник разрушенного жилья умер, не успев подать заявление на компенсацию "єВідновлення", к сожалению, есть. Поэтому и для таких случаев был разработан алгоритм. Шуляк объяснила – поскольку компенсация предоставляется исключительно верифицированным собственникам уничтоженного жилья, для подачи заявления прежде всего необходимо юридически оформить статус наследника. Для этого нужно обратиться к нотариусу и принять наследство.

"После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен зарегистрировать право собственности на жилье, ранее принадлежавшее наследодателю, за новым владельцем - наследником. Только после этого законный наследник в статусе подтвержденного владельца разрушенного жилья сможет обратиться с заявлением на компенсацию "єВідновлення", - пояснил он. Елена Шуляк.

Она также отметила, что в отдельных регионах Украины комиссии просят наследников подавать два свидетельства. Первое – классическое, о праве на наследство на разрушенную недвижимость. Второе – свидетельство о праве на компенсацию. Для его получения комиссия должна принять решение, были ли у наследодателя правовые основания для получения компенсации в ответ на запрос от нотариуса, заведшего наследственное дело.

"Но при условии, если владелец разрушенного жилья умер и, соответственно, не успел подать заявление на компенсацию и не прекращал право собственности на это жилье, выдача этого дополнительного свидетельства – лишний шаг для наследника-заявителя. Для него это, во-первых, лишние расходы, во-вторых – усложненный доступ к компенсации", - отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что комиссии, принимающие решение о предоставлении компенсации, должны исследовать цепочку перехода права собственности, чтобы убедиться, что заявитель - действительно наследник собственника уничтоженного жилья. А не человек, который приобрел за бесценок уже разрушенный дом сугубо для получения компенсации.

"Это очевидно, мошенничество и таких схем для незаконного получения компенсации "єВідновлення" и несколько. Все подобные случаи фиксируются, решения комиссий выносятся исключительно при условии, если в состав комиссий входит 30% общественности, поэтому мы имеем все возможности убедиться, что тот или иной заявитель имеет право на компенсацию", – резюмировала Шуляк.