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Мошенники активизировались во время подтопления из-за подрыва ГЭС: как не попасть "на крючок"

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Украина, Суббота 10 июня 2023 21:44
Мошенники активизировались во время подтопления из-за подрыва ГЭС: как не попасть "на крючок" Фото: подрыв Каховской ГЭС активизировал мошенников, которые пытаются нажиться на потерявших свои дома украинцах (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Подрыв Каховской ГЭС активизировал мошенников, которые пытаются получить средства, наживаясь на потерявших свои дома украинцах. Какие схемы становятся наиболее популярными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Аренда несуществующего жилья

Прежде злоумышленники могут использовать схемы по предоставлению в аренду несуществующего жилья или предлагать псевдоэвакуационные перевозки. В таких случаях они просят подписку за услуги, а затем просто исчезают.

Оформление фейковых соцвыплат

Также аферисты могут предлагать оформление фейковых социальных выплат для потерпевших. Для этого они, как правило, распространяют ссылку на фишинговые сайты. На таких ресурсах гражданам предлагают указать данные банковских карт якобы для зачисления денег. Собрав необходимые сведения, в том числе номер, срок действия карты и CVV-код, злоумышленники присваивают деньги со счетов потерпевших.

Фейковые денежные сборы

Это еще один вероятный сценарий мошенничества. Злоумышленники могут выдавать себя за благотворителей, собирающих деньги на нужды потерпевших, однако на самом деле тратить их на собственные нужды.

Как не попасть "в ловушку"

Чтобы не попасть на крючок, следуйте следующим рекомендациям:

  • получайте информацию только из официальных источников. Обратите внимание, что официальные страницы государственных органов, благотворительных организаций, банковских структур в мессенджерах и социальных сетях должны быть верифицированы;
  • не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные, в частности данные банковских карт на подозрительных сайтах;
  • отдайте предпочтение наложению услуг;
  • если хотите "задонатить", переводите деньги на счета официальных фондов или известных общественных активистов. Во многих приложениях онлайн-банкинга собран список самых популярных фондов и внести волонтерский вклад можно в несколько кликов;
  • не сообщайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код, срок действия карты, одноразовые пароли из SMS, данные авторизации в онлайн-банкинге.

Помните: эвакуацию из затопленных районов осуществляют представители местных властей, сотрудники полиции и ГСЧС. Также обращайтесь на спецлинию 102 или подайте обращение на сайте киберполиции.

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