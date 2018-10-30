Шахов: якщо скоротити поштові відділення, то 4,5 млн селян залишаться без пенсій

Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Уряд має вжити заходів для запобігання закриття 7 тис. поштових відділень, впевнений Шахов

Уряд має вжити заходів для запобігання закриття 7 тис. поштових відділень, через що 4,5 млн пенсіонерів можуть залишитися без пенсій. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

Він відзначив необхідність "перевірки діяльності монополіста з надання поштових послуг".

"Уряду слід перевірити прозорість використання грошей "Укрпоштою". Зокрема – захмарні зарплати її топ-менеджерів. Якщо знайдуть порушення, притягнути до відповідальності керівництво. Якщо перевірка доведе обґрунтованість витрат, передбачити дофінансування пошти з державного бюджету. У будь-якому випадку Кабінет міністрів повинен діяти рішуче і не допустити закриття 7 тис. поштових відділень, в результаті чого 4,5 млн пенсіонерів можуть залишитися без пенсій", – сказав Шахов.

Народний депутат зазначив, що закриття поштових відділень матиме катастрофічні соціальні наслідки.

"По-перше, закриття відділень приведе до звільнення з роботи як мінімум 10-15 тисяч людей. По-друге, скорочення кількості листонош ускладнить отримання пенсій для 4,5 мільйона пенсіонерів. Для багатьох літніх людей це стане катастрофою. В цілому, суспільство отримає хворобливу соціальну рану", – вважає Шахов.

На його думку, без поштових відділень села приречені на ще більшу відірваність від "цивілізації" і прискорене вимирання.

"Сільські відділення дають роботу жителям сіл, хоч і з мінімальною оплатою праці. Підтримують соціальну інфраструктуру у віддалених районах, дбають про маленьких жителів населених пунктів", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, керівництво "Укрпошти" вимагає збільшити тариф на доставку пенсій. Інакше погрожує закрити 5-7 тис. поштових відділень, переважно в сільській місцевості. В цілому "Укрпошта" містить 12,8 тис. об'єктів поштового зв'язку. На пошті працюють 73 тис. осіб, серед яких 31,2 тис. – листоноші. Зараз зарплата листоноші становить близько 4 тис. грн. Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський офіційно задекларував свій заробіток у 4 млн грн в рік.