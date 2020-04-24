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Шахов закликав протестувати всіх на антитіла до коронавірусу

Новини » Політика     24.04.2020 - 15:12
Шахов закликав протестувати всіх на антитіла до коронавірусу
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)

Нардеп пропонує видати тим українцям, які мають антитіла, картки імунітету та дозволити повернутися до нормального життя

Необхідно не тільки боротися з коронавірусом, а й рятувати економіку, адже одні карантинні міри не допоможуть подолати кризу. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат Сергій Шахов, який одним з перших серед політиків вилікувався від коронавірусу, передає РБК-Україна.

"Одним тільки карантином перемогти коронавірус неможливо. Це дорога в нікуди. Ми навіть не знаємо, скільки реально хворих в нашій країні... МОЗ продовжує рахувати хворих, а треба шукати здорових. Нам потрібно думати не про, те як не захворіти, а про те як видужати", - зазначив Шахов.

Також депутат закликав провести безкоштовне масове тестування населення на антитіла від коронавірусу за допомогою українського тесту, який уже пройшов тестування та довів свою ефективність.

"На щастя, ми маємо геніальних вчених, які вже розробили тест на антитіла. Ми п’ята країна у світі, яка має такий тест. Щобільше, наш, вітчизняний тест має ефективність 98%, а коштує в десять разів дешевше, ніж іноземні аналоги", - додав Шахов.

Нардеп пропонує видати тим українцям, які мають антитіла, картки імунітету та дозволити повернутися до нормального життя. Водночас, він пропонує створити національну мережу банків крові з антитілами, яка буде застосовуватися для лікування важкохворих на коронавірусну хворобу методом плазмопереливання.

Серед заходів, спрямованих на вихід країни з карантину, Шахов запропонував також доплатити з держбюджету тим, у кого немає антитіл до вірусу, і хто буде вимушений продовжити карантин, запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу, організувати роботу групи вчених, які займуться розробкою ліків за державної підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп Сергій Шахов пройшов тест на антитіла до COVID-19. Його кров підходить для лікування хворих у важкій формі.

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