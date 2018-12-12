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Шахов закликав Кабмін змусити облгази заплатити за індивідуальні лічильники

Новини » Політика    12.12.2018 - 11:36
Шахов закликав Кабмін змусити облгази заплатити за індивідуальні лічильники
Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

"Наш край" закликає забезпечити реалізацію рішення Верховного суду

Партія "Наш край" закликає уряд негайно забезпечити реалізацію рішення Верховного суду, який визнав облгази зобов'язаними за свій рахунок встановлювати газові лічильники побутовим споживачам. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нашого краю".

Він зазначив, що рішення суду підтвердило позицію "Нашого краю", який кілька років відстоює право споживачів на безкоштовні індивідуальні лічильники.

"Ми добивалися справедливого обліку газу з 2016 року. В цей час олігархічні монополії через лобістів у владі намагалися "передати" витрати на прилади простим споживачам. Так було з установкою загальнобудинкових лічильників, що нагадувало "газовий колгосп", і в разі підвищення норм споживання палива при відсутності лічильника, що рівнозначно газовій "данині". Нарешті суд поставив крапку – лічильники повинні встановлювати за свій рахунок облгази. Витрати на це закладені в тарифи за газопостачання", – сказав Шахов.

Народний депутат вважає, що рішення Верховного суду дозволить українцям заощадити мільярди гривень.

"В країні більше 3 мільйонів домогосподарств без газових лічильників і ще близько 2 мільйонів мають застарілі прилади, які потребують заміни. Якщо врахувати, що придбання та встановлення одного лічильника коштує близько тисячі гривень, то рядові споживачі заощадять 5 мільярдів гривень", – зазначив Шахов.

На думку нардепа, уряд повинен якомога швидше забезпечити виконання рішення суду і поширити набутий досвід на інших постачальників комунальних послуг.

"Чим швидше уряд змусить облгази заплатити за газові лічильники, тим вищі шанси, що ці кошти не вкрадуть. Найрозумніше – встановити часові рамки на ці роботи. Після чого слід розібратися з установкою лічильників на тепло і воду. Вже зрозуміло, що постачальники послуг повинні самі подбати про їх облік", – резюмував Шахов.

Як відомо, у листопаді цього року Велика Палата Верховного суду постановила, що відмова постачальників послуг встановлювати індивідуальні лічильники порушує права споживачів. Зокрема, вимоги законів України "Про захист прав споживачів" та "Про житлово-комунальні послуги".

На газорозподільні організації покладено обов'язок встановлення лічильників газу для населення. Покладання відповідної обов'язки споживачів неправомірно. За даними "Нафтогазу", в Україні газифіковано близько 13 млн квартир і приватних будинків. З них лічильники газу мають 9,5 млн домогосподарств.

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