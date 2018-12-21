Шахов закликав чиновників збільшувати видобуток газу, а не підвищувати тарифи

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

На його думку, Кабміну слід невідкладно взятися за нарощування українського видобутку газу

Запланований щорічний ріст комунальних тарифів на 10-20%, а в цілому за три роки – на 60%, повинен змусити владу діяти рішуче. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На його думку, уряду слід невідкладно взятися за нарощування українського видобутку газу, що дасть країні дешеві енергоносії і дозволить знизити тарифи на комунальні послуги.

Він зазначив, що спрямована на зростання тарифів політика влади є "грабіжницькою" по відношенню до людей.

"Міністерство економічного розвитку видало "під ялинку" прогноз, що комунальні тарифи будуть зростати на 10-20 відсотків щорічно. За три роки чекають подорожчання електрики на 60%, газу – на 48%, гарячої води та опалення – на 37%. Таким чином грабіж громадян в інтересах олігархічних монополій не тільки не зупинять, а й посилять", – сказав Шахов.

Нардеп вважає, що Мінекономрозвитку замовчує про плани зростання соціальних виплат.

"Уряд не говорить про наміри збільшити пенсії, соціальні виплати. Бо не буде про що говорити. Зате є плани в стилі Остапа Бендера "відносно чесного відбирання грошей у громадян" – шляхом підвищення комунальних тарифів. Тобто уряд максимально використовує свої права, але повністю знімає з себе відповідальність, зокрема в соціальній сфері. Це підла позиція щодо своїх громадян і платників податків", – вважає Шахов.

Народний депутат закликав владу ігнорувати інтереси олігархів і привів "рецепт зниження тарифів".

"Досить працювати на олігархів. "Наш край" закликає уряд негайно розробити заходи щодо запобігання підвищенню цін на комунальні послуги. Потрібно невідкладно приступити до виконання програми забезпечення країни дешевим українським газом шляхом нарощування власного видобутку. Це дозволить не тільки утримати тарифи, але й істотно їх знизити", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку оприлюднило прогноз розвитку країни до 2021 року. Щорічний приріст валового внутрішнього продукту очікується на рівні 3-3,9%. Тарифи на газ і електрику за три роки може збільшитися на 40-60%, гаряча вода – на 37%. Найбільш значимими ризиками для економіки названі низька кредитна активність банків, підвищення тарифів, трудова міграція, питання безпеки гібридної загрози з боку інших держав та ін.