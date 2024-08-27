"Шахеды" вошли в воздушное пространство Беларуси: ВВС подняли авиацию
Несколько иранских дронов "Шахед" вновь вошли в воздушное пространство Беларуси. В связи с этим белорусские ВВС подняли в воздух авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Беларускі Гаюн".
В частности, отмечается, что в районе 00:11 один из Дронов зашел в Беларусь со стороны Черниговской области Украины и двигался в направлении Чернобыльской Зоны.
"В то же время, в 00:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который сейчас направляется на юг страны", - говорится в сообщении со ссылкой на канал monitor.
В 00:36 "Беларускі Гаюн" написало, что в Беларусь со стороны Черниговской области заходят еще два "Шахеда".
"В воздухе на юге страны находится дежурный истребитель ВВС РБ из Барановичей", - сообщили в Telegram-канале.
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