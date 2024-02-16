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В "Шахедах" черного цвета обнаружили компоненты из США, Швейцарии и Китая, - НАПК

Архивное фото: В "Шахедах" черного цвета обнаружили компоненты из США, Швейцарии и Китая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шахеты черного цвета, которыми россияне начали атаковать Киев и Харьков, созданы благодаря иностранным компонентам. Их производят в США, Швейцарии и Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Черные "Шахеды"

Для усложнения ночной работы украинской противовоздушной обороны Россия начала применять ударные дроны Shahed-136 черного цвета. 

Дроны такого вида украинские Силы обороны уже сбивали в Киеве, Харькове и Херсонской области.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города", - пишет НАПК.

Иностранные компоненты

Несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства в зависимости от иностранных технологий и компонентов, российские "Шахеды" все еще мало отличаются от иранских.

"Это еще раз доказывает, что иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров", - пишет НАПК.

Отмечается, что мир должен объединяться и исследовать, как такие компоненты попадают в РФ для привлечения соучастников войны к ответственности. В список добавили восемь новых компонентов, большинство из них было произведено в США, три - в Китае и один - в Швейцарии.

Россия пытается обходить западные санкции

В декабре The New York Times писало, что российские власти и компании объединились и обратились в Марокко и Турцию для использования их портов в уклонении от санкций против РФ.

В тот же месяц Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети оборонных закупок, поставлявших электронику военного назначения в Российскую Федерацию.

А вчера стало известно, что американский суд признал виновной российскую блогершу Кристину Пузыреву в нарушении санкций против РФ и поставке компонентов для ракет. Ей грозит тюремный срок.

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