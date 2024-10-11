Шаг вместо копейки. НБУ внес пакет законопроектов о переименовании монет

Национальный банк Украины подал пакет законопроектов о смене названия разменной монеты с "копейки" на "шаг". И просит вынести их на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

В частности, нардеп опубликовал обращение главы Нацбанка Андрея Пышного на имя спикера Рады Руслана Стефанчука.

В нем регулятор просит поддержать инициативу о переименованию украинской разменной монеты с "копейка" на "шаг". Чтобы вернуть историческую справедливость, разорвать последние связи, которые объединяют украинскую валюту с российской и окончательно завершить денежную реформу.

"Как это и планировалось сделать еще в начале 1990-х годов, когда уже были созданы эскизы разменной монеты шаг и отчеканены первые экспериментальные образцы таких монет", - говорится в обращении.

Вместе с экспертами в области истории, нумизматики, археологии и так далее в НБУ пришли к выводу, что название "копейка" является символом российской оккупации Украины по крайней мере в течение трех столетий. А возвращение к уникальному названию "шаг" позволит возродить национальные традиции в номинации денег.

В связи с этим в Верховную Раду подан пакет о внесении изменений в некоторые законы об изменении названия разменной монеты и в Налоговый кодекс. По состоянию на утро 11 октября они еще не опубликованы на сайте парламента.

Если законопроекты получат поддержку, вместо копеек появятся шаги. Уже отчеканенные монеты изыматься не будут, они будут обращаться параллельно с новыми. Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов.