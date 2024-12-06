"Ша! Я здесь эксперт". Что известно о скандале в прямом эфире и как на него реагируют украинцы

На днях разгорелся скандал вокруг военно-политического обозревателя Александра Коваленко, который в прямом эфире телеканала "Киев 24" повысил голос на журналистку Ирину Король и агрессивно отреагировал на ее просьбу вернуться к поставленному вопросу. Этот инцидент вызвал волну возмущения в медиасообществе, на него также отреагировал Комитет по свободе слова.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о скандале в прямом эфире.
3 декабря в эфире телеканала "Киев 24" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и журналистка Ирина Король обсуждали возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет, а также потери на фронте. Когда эксперт отклонился от поставленного вопроса и журналистка его перебила, тот отреагировал агрессией и перешел на крик.
"Шаааа! Шаааа! Я у вас здесь приглашен эксперт в эфире, а не вы! (...) Если вы не разбираетесь в военной науке, приглашайте к своему эфиру химиков, которые будут вам рассказывать о межконтинентальных баллистических ракетах!" – кричал Коваленко.
После этого Король продолжила вести эфир еще более 10 минут, а сам эксперт не извинился за свой "всплеск эмоций". Отметим, что во время эфиров есть четко определенный хронометраж, который отводится на определенные вопросы, поэтому журналисты должны корректировать "направление" разговора.
Также отметим, что слова Коваленко о "приглашении в эфиры химиков" касались недавнего инцидента, когда на канале "Киев 24" блогер-химик Глеб Репич, с несколько скандальной репутацией, заявил, что в случае атаки "Оренишка" Киев будет уничтожен. Однако этот эфир вела не Ирина Король.
На следующий день после конфликта "Киев 24" заявил, что в дальнейшем не будет приглашать Коваленко в свои эфиры.
"Хамство недопустимо. И даже усталость и постоянный стресс не могут быть оправданием этого. Мы благодарны Ирине Король за ее выдержку и умение удержать руль прямого эфира. Да, эксперта можно было просто выключить. И оправданием отсутствия такой реакции является результат настоящего шока, под влиянием которого была вся группа. Ведь такая манера общения, слава Богу, не типична в экспертной среде", – заявила глава телеканала Наталья Лященко.
"Надеемся, что будет и реакция группы "Информационное сопротивление" на событие. И напомним, что задавать неудобные вопросы, уточнять, даже апеллировать гостям – обязательно для журналистов "Киев 24". Потому что наша цель – всесторонне осветить вопрос и показать, по меньшей мере, два взгляда на событие или ситуацию", – сказала Лященко.
Добавляем видео полного разговора Коваленко и Король, конфликтный момент начинается на 5:20 минуте.
На инцидент сразу отреагировали десятки журналистов и публично осудили агрессивное поведение Коваленко. Открытое заявление от общественной организации "Женщины в медиа", в котором сообщество подчеркнула необходимость соблюдения профессиональных стандартов общения, уже подписали более 70 работников медиа.
"Мы считаем, что такое поведение Александра Коваленко не только агрессивно и абсолютно неэтично, но и нарушает основы профессионального общения в прямом эфире. Каждый эксперт должен уважать своих коллег-журналистов, независимо от их профессии или пола и стремиться к взвешенному диалогу", – говорится в заявлении.
Ряд ведущих украинских СМИ заявили, что в дальнейшем не будут сотрудничать с Коваленко, поскольку его поведение недопустимо. В частности, о таком решении, кроме "Киев 24", уже заявили Liga.net и "Эспрессо".
Журналистка и телеведущая канала "1+1" Маричка Падалко также выступила в поддержку Ирины Король, заявив, что та "должна была бы попрощаться. Но, наверное, не хотела подставлять режиссерскую группу, которая могла быть к этому не готова". А продюсер Ирина Эстер-Вратарева написала, что в таких случаях нужно останавливать разговор и поблагодарила журналистку за профессиональность и выдержку.
Комитет по свободе после инцидента на телеканале "Киев24" призвал соблюдать этические нормы в медиапространстве и подчеркнул, что этот инцидент станет поводом для широкой дискуссии о состоянии медиакультуры в Украине и будет способствовать повышению профессиональных стандартов.
Также на инцидент отреагировали и обычные украинцы. Большинство из них выразили свое возмущение поведением Коваленко, однако есть люди, которые встали и на его сторону, поскольку считают, что эксперт "сорвался на эмоции", потому что его перебила журналистка.
После огласки конфликта в прямом эфире Ирина Король также прокомментировала этот инцидент.
"Первым порывом на слова "ша, я здесь эксперт" было желание остановить разговор и попрощаться. И это был бы самый легкий путь. Но я все же решила не поддаваться собственным эмоциям и продолжить разговор. Почему коллеги не выключили спикера из эфира? Потому что были в шоке от того, что начал говорить гость и каким тоном. Правда – так не говорят даже с животными", – рассказала Ирина.
Также она добавила, что не ожидала такой огласки и благодарна всем за поддержку. Король подчеркнула, что всегда общается вежливо и всегда рассчитывает на такое же поведение спикеров.
Добавим, что Ирина уже много лет работает в медиа, вела эфиры на "Тонис", "5 канал", "ТВi", "Zik", а также возглавляла портал "Апостроф". Кроме журналистского образования у него есть также медицинское, в этой сфере она проработала 9 лет, была реанимационной медсестрой.
Первые дни Александр никак не комментировал конфликт в прямом эфире, но 5 декабря он все-таки объяснил свою позицию. По его словам, Ирина Король высказывала свою точку зрения и даже не давала возможности привести ему пример и объяснить, что же он имел в виду.
"Если вы приглашаете человека к себе на эфир, то нужно ему дать право на слово, а не перебивать и навязывать свою точку зрения, которая лично меня как человека, разбирающегося в военном деле, вообще не интересует, когда говорят какие-то, извините, глупости", – рассказал Коваленко.
Он отметил, что этот инцидент получил огласку, потому что "люди любят хайп", а кусок разлетевшегося по интернету видео вырван из контекста. Также он добавил, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Киев 24".
"У меня уже был досадный опыт общения с ведущими этого телеканала. Там действительно есть профессионалы, с которыми мне приятно общаться, но я не выбираю с кем говорить. А есть персоналии, которые обращаются, мягко говоря, не по журналистской этике. Соответственно мне не приятно появляться с этими людьми в эфире", – отметил военно-политический обозреватель.
Добавим, что Александр с 2014 года комментирует военно-политическую ситуацию в Украине. Сначала он стал известен как блоггер "Злой одессит", сейчас он ведет авторские страницы на многих платформах и ведущих СМИ.
Читайте также о том, что известно о скандальном активисте и провокаторе Остапа Стахове, который во Львове продавал "липовые" журналистские удостоверения.
В ходе подготовки материала использовали: видео телеканала "Киев", заявление Комитета по вопросам свободы слова, "УСІ Online", Институт массовой информации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.