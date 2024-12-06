"Ша! Я здесь эксперт". Что известно о скандале в прямом эфире и как на него реагируют украинцы

Что известно о скандале

3 декабря в эфире телеканала "Киев 24" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и журналистка Ирина Король обсуждали возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет, а также потери на фронте. Когда эксперт отклонился от поставленного вопроса и журналистка его перебила, тот отреагировал агрессией и перешел на крик.

"Шаааа! Шаааа! Я у вас здесь приглашен эксперт в эфире, а не вы! (...) Если вы не разбираетесь в военной науке, приглашайте к своему эфиру химиков, которые будут вам рассказывать о межконтинентальных баллистических ракетах!" – кричал Коваленко.

После этого Король продолжила вести эфир еще более 10 минут, а сам эксперт не извинился за свой "всплеск эмоций". Отметим, что во время эфиров есть четко определенный хронометраж, который отводится на определенные вопросы, поэтому журналисты должны корректировать "направление" разговора.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Киев 24" (скриншот видео)

Также отметим, что слова Коваленко о "приглашении в эфиры химиков" касались недавнего инцидента, когда на канале "Киев 24" блогер-химик Глеб Репич, с несколько скандальной репутацией, заявил, что в случае атаки "Оренишка" Киев будет уничтожен. Однако этот эфир вела не Ирина Король.

На следующий день после конфликта "Киев 24" заявил, что в дальнейшем не будет приглашать Коваленко в свои эфиры.

"Хамство недопустимо. И даже усталость и постоянный стресс не могут быть оправданием этого. Мы благодарны Ирине Король за ее выдержку и умение удержать руль прямого эфира. Да, эксперта можно было просто выключить. И оправданием отсутствия такой реакции является результат настоящего шока, под влиянием которого была вся группа. Ведь такая манера общения, слава Богу, не типична в экспертной среде", – заявила глава телеканала Наталья Лященко.

"Надеемся, что будет и реакция группы "Информационное сопротивление" на событие. И напомним, что задавать неудобные вопросы, уточнять, даже апеллировать гостям – обязательно для журналистов "Киев 24". Потому что наша цель – всесторонне осветить вопрос и показать, по меньшей мере, два взгляда на событие или ситуацию", – сказала Лященко.

Добавляем видео полного разговора Коваленко и Король, конфликтный момент начинается на 5:20 минуте.

Какая реакция медиа и общества

На инцидент сразу отреагировали десятки журналистов и публично осудили агрессивное поведение Коваленко. Открытое заявление от общественной организации "Женщины в медиа", в котором сообщество подчеркнула необходимость соблюдения профессиональных стандартов общения, уже подписали более 70 работников медиа.

"Мы считаем, что такое поведение Александра Коваленко не только агрессивно и абсолютно неэтично, но и нарушает основы профессионального общения в прямом эфире. Каждый эксперт должен уважать своих коллег-журналистов, независимо от их профессии или пола и стремиться к взвешенному диалогу", – говорится в заявлении.

Ряд ведущих украинских СМИ заявили, что в дальнейшем не будут сотрудничать с Коваленко, поскольку его поведение недопустимо. В частности, о таком решении, кроме "Киев 24", уже заявили Liga.net и "Эспрессо".

Реакция журналистки Илоны Довгань на инцидент (скриншот)

Журналистка и телеведущая канала "1+1" Маричка Падалко также выступила в поддержку Ирины Король, заявив, что та "должна была бы попрощаться. Но, наверное, не хотела подставлять режиссерскую группу, которая могла быть к этому не готова". А продюсер Ирина Эстер-Вратарева написала, что в таких случаях нужно останавливать разговор и поблагодарила журналистку за профессиональность и выдержку.

Комитет по свободе после инцидента на телеканале "Киев24" призвал соблюдать этические нормы в медиапространстве и подчеркнул, что этот инцидент станет поводом для широкой дискуссии о состоянии медиакультуры в Украине и будет способствовать повышению профессиональных стандартов.

Также на инцидент отреагировали и обычные украинцы. Большинство из них выразили свое возмущение поведением Коваленко, однако есть люди, которые встали и на его сторону, поскольку считают, что эксперт "сорвался на эмоции", потому что его перебила журналистка.

Комментарии украинцев по поводу инцидента (скриншот комментариев)

Как отреагировала на конфликт Ирина Король

После огласки конфликта в прямом эфире Ирина Король также прокомментировала этот инцидент.

"Первым порывом на слова "ша, я здесь эксперт" было желание остановить разговор и попрощаться. И это был бы самый легкий путь. Но я все же решила не поддаваться собственным эмоциям и продолжить разговор. Почему коллеги не выключили спикера из эфира? Потому что были в шоке от того, что начал говорить гость и каким тоном. Правда – так не говорят даже с животными", – рассказала Ирина.

Также она добавила, что не ожидала такой огласки и благодарна всем за поддержку. Король подчеркнула, что всегда общается вежливо и всегда рассчитывает на такое же поведение спикеров.

Ирина Король (фото: "Киев 24")

Добавим, что Ирина уже много лет работает в медиа, вела эфиры на "Тонис", "5 канал", "ТВi", "Zik", а также возглавляла портал "Апостроф". Кроме журналистского образования у него есть также медицинское, в этой сфере она проработала 9 лет, была реанимационной медсестрой.

Какая позиция Александра Коваленко по поводу инцидента

Первые дни Александр никак не комментировал конфликт в прямом эфире, но 5 декабря он все-таки объяснил свою позицию. По его словам, Ирина Король высказывала свою точку зрения и даже не давала возможности привести ему пример и объяснить, что же он имел в виду.

"Если вы приглашаете человека к себе на эфир, то нужно ему дать право на слово, а не перебивать и навязывать свою точку зрения, которая лично меня как человека, разбирающегося в военном деле, вообще не интересует, когда говорят какие-то, извините, глупости", – рассказал Коваленко.

Он отметил, что этот инцидент получил огласку, потому что "люди любят хайп", а кусок разлетевшегося по интернету видео вырван из контекста. Также он добавил, что больше не будет сотрудничать с телеканалом "Киев 24".

"У меня уже был досадный опыт общения с ведущими этого телеканала. Там действительно есть профессионалы, с которыми мне приятно общаться, но я не выбираю с кем говорить. А есть персоналии, которые обращаются, мягко говоря, не по журналистской этике. Соответственно мне не приятно появляться с этими людьми в эфире", – отметил военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко (фото: ТСН)

Добавим, что Александр с 2014 года комментирует военно-политическую ситуацию в Украине. Сначала он стал известен как блоггер "Злой одессит", сейчас он ведет авторские страницы на многих платформах и ведущих СМИ.