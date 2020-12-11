ВООЗ звинуватили у змові Італією: з сайту зник звіт про неготовність до пандемії

Фото: офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (прес-служба ВООЗ)

Всесвітню організацію охорони здоров'я звинуватили в змові з міністерством охорони здоров'я Італії. З сайту організації видалили звіт про погану підготовку країни до пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Звіт, підготовлений вченим ВООЗ Франческо Замбоном і десятьма колегами з Європи, був опублікований на веб-сайті ВООЗ 13 травня. Його метою було надати інформацію країнам, які ще не постраждали.

У звіті говориться, що через непідготовленість перша реакція лікарень була "імпровізованою, хаотичною і творчою".

Документ нібито був вилучений на прохання Раньєрі Герра, заступника генерального директора ВООЗ зі стратегічних ініціатив. Герра був генеральним директором з профілактики здоров'я в міністерстві охорони здоров'я Італії в період з 2014-го по кінець 2017 року і відповідав за оновлення плану пандемії.

ВООЗ не пояснила, чому звіт був видалений, але в заяві минулого тижня відзначила, що він "містить неточності і невідповідності".

За словами Замбона, план по боротьбі з пандемією не був оновлений в 2017 році - після ретельної перевірки з'ясувалося, що всі матеріали пізніше 2006 року було просто скопійовані і вставлені.

У заяві за запитом Guardian ВООЗ повідомила: "На даний час ми працюємо з італійським урядом над проясненням цієї проблеми". Також в організації зазначили, що документ не перевидавався, бо було вирішено використовувати новий механізм, створений в перші місяці пандемії.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що на початку наступного року в країні почнеться безкоштовна вакцинація від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що на думку китайських вчених, коронавірус виник в Індії або Бангладеші ще влітку 2019 року.