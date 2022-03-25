ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Згоріли документи про репресії в СРСР. Окупанти знищили архів СБУ в Чернігові

Новость на русском →
Чернігів, П'ятниця 25 березня 2022 21:34
Згоріли документи про репресії в СРСР. Окупанти знищили архів СБУ в Чернігові Фото: Пожежа в будівлі архіву на Чернігівщині (facebook.com)
Автор: RBC.UA

На Чернігівщині окупанти знищили архів СБУ в якому перебували близько 13 тисяч справ українців, репресованих за часів СРСР. Частина українців вже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, - Людмила Денисова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Людмила Денисова, у своєму Telegram-каналі, повідомила про знищення окупантами архіву СБУ на Чернігівщині.

"Російські окупанти знищили архівний підрозділ служби безпеки на Чернігівщині. Саме в цьому підрозділі зберігалися документи про репресії проти українців за часів СРСР.",- заявила Людмила.

Вона зазначила, що в цьому архіві зберігався значний масив матеріалів, а саме 13 тисяч справ українців.

"На нашій землі загарбник намагається приховати правду про боротьбу СРСР з українцями і знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади. Однак епоха цифровізації спілкування не дає країні-агресору змусити мовчати світ. Світ бачить все і знає правду про війну в Україні.",- додала уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, що російських окупантів звинуватили в тортурах людей в Енергодарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде