Згоріли документи про репресії в СРСР. Окупанти знищили архів СБУ в Чернігові

На Чернігівщині окупанти знищили архів СБУ в якому перебували близько 13 тисяч справ українців, репресованих за часів СРСР. Частина українців вже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, - Людмила Денисова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Людмила Денисова, у своєму Telegram-каналі, повідомила про знищення окупантами архіву СБУ на Чернігівщині.

"Російські окупанти знищили архівний підрозділ служби безпеки на Чернігівщині. Саме в цьому підрозділі зберігалися документи про репресії проти українців за часів СРСР.",- заявила Людмила.

Вона зазначила, що в цьому архіві зберігався значний масив матеріалів, а саме 13 тисяч справ українців.

"На нашій землі загарбник намагається приховати правду про боротьбу СРСР з українцями і знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади. Однак епоха цифровізації спілкування не дає країні-агресору змусити мовчати світ. Світ бачить все і знає правду про війну в Україні.",- додала уповноважена з прав людини.