Сформированы первые 100 сертификатов, которые украинцы обменяют на новое жилье в рамках "Восстановления"

"Этап компенсаций за уничтоженное жилье начался 1 августа. До этого работали с поврежденным имуществом - компенсировали затраты на ремонт украинцам, чье жилье потерпело не катастрофические разрушения. И, как мы видим по уничтоженному имуществу, программа не только пользуется спросом со стороны населения, но и набирает обороты. Уже 100 украинских семей смогут получить новое жилье и каждый день этот показатель растет", - отметила Шуляк.

По ее словам, в дальнейшем процесс согласования может происходить быстрее, поскольку на этапе запуска некоторый функционал нуждался в доработке. Кроме того, механизмы программы будут совершенствовать и дальше, что также будет влиять на скорость работы по уничтоженному жилью. На сегодня в целом уже подано 4 тыс. заявок.

"Общественность также может указать на недостатки программы, которые чаще всего встречаются и высказать предложения по их преодолению во время соответствующих публичных консультаций, которые уже начали проводить. На основе замечаний и предложений внесем изменения в закон Украины № 2923-IX, регулирующий механизм компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии", - отметила Шуляк.

По ее словам, решать, что именно необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще более эффективно, нужно только с участием общин. Поэтому во время консультаций обмениваться оценками проекта и идеями его улучшения будут не только авторы соответствующего закона, представители профильных министерств и народные депутаты, но и непосредственно граждане, жилье которое повреждено или разрушено.

Напомним, по состоянию на середину сентября в рамках первого этапа государственной программы "єВідновлення" украинцам было выплачено более 1 млрд грн. Речь идет о компенсациях за ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн.

В общей сложности средства на ремонт поврежденных обстрелами домов и квартир уже получили 12,146 тыс. заявителей. В общей сложности их количество составляет более 41 тыс. человек.

Кроме этого, 18 сентября в Верховной раде зарегистрировали законопроект №10063, предусматривающий денежную компенсацию за ремонт поврежденного жилья, который граждане сделали за свой счет.