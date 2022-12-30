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"Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продолжат работу до 5 января

Фото: "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продолжат работу до 5 января (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Работа социальных пространств "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продолжена с 30 декабря по 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" Дмитрия Зинченко.

"После ракетных обстрелов 29 декабря Львов остался почти без света, а по всей Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Поэтому мы решили продолжить работу сфер еще на неделю. Пространства уже стали вторым домом для многих украинцев, поэтому мы призываем ответственные компании присоединиться к нашей инициативе и стать ее партнерами. Ведь в условиях блекаутов украинцам важно иметь место, где можно согреться, подзарядить девайсы, позвонить родным или просто выпить горячий чай", - отметил он.

Напомним, в декабре Филипп Моррис и агентство DTF организовали 5 социальных пространств "Сферы света", оснащенных генераторами и старлинками.

"Сферы света" представляют собой своеобразные автономные станции с электричеством, интернетом и теплом, которые могут одновременно принять около 100 человек каждая.

Адреса социальных пространств: Киев - Площадь Леси Украинки, 1 (Центральная избирательная комиссия 2), Контрактовая площадь (возле колеса обзора); Одесса - Суворовский район (Парк энтузиастов), Академика Заболотного 66/2 2, Киевский район - Сквер Луч, Левитана 95а; Львов - улица Винниченко 24 (Пороховая башня).

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