Сезонные ягоды. Какие цены на малину, голубику и чернику в июле

Когда созревают ягоды и сколько еще будут в продаже

Сейчас в Украине продолжается сезон ягод, в частности малины, голубики, черники, есть еще небольшие партии черешни и земляники садовой.

Как рассказала РБК-Украина руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович, ягоды будут доступны до начала осени.

Голубика особенно распространена с середины июня до середины июля, а малина созревает в течение июля.

Наибольшие урожаи ягод собирают во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и на Буковине.

Кроме того, Житомирщина вошла в пятерку регионов, на территории которых засадили самые большие площади плодово-ягодных культур, и работает наибольшее количество агропредприятий, занимающихся их переработкой. Местные аграрии выращивают малину, клубнику, голубику, землянику, ежевику, жимолость, красную смородину, облепиху.

Фото: сезон голубики продлится весь июль (freepik.com)

Несмотря на некоторые повреждения урожая от града в определенных регионах, общее влияние на рынок ягод ожидается минимальным. Это создает стабильные условия для цен в этом сезоне, отмечает эксперт рынка "Шувар".

Цены на малину, голубику и чернику

С началом активного сбора урожая цены на ягоды в июле начали снижаться. Профильный портал EastFruit писал, что нынешний сезон голубики является аномально ранним, а цены стремительно падают.

Старт сезона малины также состоялся на три недели раньше прошлогоднего, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены. Татьяна Попович привела стоимость ягоды в начале сезонов 2023 и 2024, и она оказалась значительно меньшей (180 грн/кг против 350 грн/кг).

На данный момент на рынке "Шувар" оптовые цены на ягоды следующие:

Малина – 80-140 грн/кг

Голубика – 90-130 грн/кг

Черника – 100-110 грн/кг

В крупных сетях супермаркетов цены несколько выше. Малина стоит: 159 грн/кг ("Сильпо"), 171 грн/кг (Varus).

Скриншот silpo.ua

Цены на голубику в супермаркетах: "Сильпо" предлагает импортную ягоду из Нидерландов за 329 грн/кг, и органическую украинскую за 200 грн/кг, также в продаже есть фасованная голубика; в АТБ украинская голубика стоит 179,85 грн/кг; в Varus – 179,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Смородина – еще одна ягода, сезон созревания которой сейчас в разгаре. В магазинах можно купить ее за 169,2 грн/кг в "Сильпо";185 грн/кг в Varus, 69,9 грн – упаковка 250 г в "Форе".

Ежевика обойдется в 189 грн/кг в "Сильпо"; 128,4 грн/кг – в Varus; 99,9 грн – фасованная ягода по 125 г в Novus.

Cкриншот varus.ua

Цены на рынках разнятся в зависимости от региона. На киевских точках продажи возле метро и районных рынках малину продают от 130 грн/кг или 35-40 грн за стаканчик 0,5 л, голубику – от 150 грн/кг, цены на смородину – 80-100 грн/кг, ежевика – от 100 грн, черника – 60 грн за банку 0,5 л.

В Луцке черника стоит 100 грн за литр, голубика – 60-70 грн за банку 0,5 л.

На Житнем рынке Житомира малину продают за 120 грн/кг, голубику – за 150 грн/кг.

На рынке Нежина черника стоит от 65 грн за 500 г до 180 грн/кг; голубика – 150 грн/кг; ежевика – 30 грн за стаканчик 0,5 л или 150 грн/кг; малина – 30-40 грн за стаканчик; черная смородина – 15-20 грн/стаканчик.

В Ковеле на Волыни массово собирают чернику, а на рынках ягоду продают за 80-100 грн/литр.

При подготовке использовались: публикации EastFruit, "Суспильне Житомир", Mynizhyn, Rivne media, "Волынская служба новостей", данные сетей украинских супермаркетов, комментарий руководительницы отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" (Львов) Татьяны Попович.