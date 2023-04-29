Сезон в разгаре. Водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД

"Только за прошлый год произошло 2636 ДТП с травмированными, при участии двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2805 человек, еще 301 человек погиб", - сообщили правоохранители.
Существует несколько правил безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:
перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов;
запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см;
не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;
во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;
иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
не обгонять других водителей с правой стороны;
не двигаться разделительной полосой в пробке;
не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.