Сезон в разгаре. Водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД

"Только за прошлый год произошло 2636 ДТП с травмированными, при участии двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2805 человек, еще 301 человек погиб", - сообщили правоохранители.

Существует несколько правил безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов;

запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см;

не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;

во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;

при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

не обгонять других водителей с правой стороны;

не двигаться разделительной полосой в пробке;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут безвозмездно получить велосипед, байк, стиральную машину и другое имущество.

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