RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сезон в разгаре. Водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД

Фото: водителям мотоциклов напомнили правила ПДД (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Поэтому стоит помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Одесской области.

"Только за прошлый год произошло 2636 ДТП с травмированными, при участии двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2805 человек, еще 301 человек погиб", - сообщили правоохранители.

Существует несколько правил безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:

  • перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
  • водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
  • водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
  • управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов;
  • запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см;
  • не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;
  • во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
  • водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
  • при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;
  • иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
  • не обгонять других водителей с правой стороны;
  • не двигаться разделительной полосой в пробке;
  • не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут безвозмездно получить велосипед, байк, стиральную машину и другое имущество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
водіїводіння