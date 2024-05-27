Сезон овощей. Что можно покупать и не бояться "нитратов"

Украинские овощи. Что уже созрело

Сезон молодых овощей начался. Молодой картофель, огурцы, редис и лук уже есть на прилавках украинских магазинов и рынков.

Как отметил в комментарии изданию аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, огурцы, редис и лук преимущественно продают от отечественного производителя, но картофель еще импортный.

Эксперт говорит, что больше украинского молодого картофеля будет уже в первой половине июня.

Сезонность и цены

В мае украинские аграрии начинают собирать урожай ранних овощей. Сезон в Украине зависит от погодных условий. Сначала созревают тепличные плоды, а в начале лета – на открытом грунте.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала о сезонности украинских овощей. При этом эксперт отметила, что для их безопасного потребления важно обращать внимание на место покупки и соблюдать основные правила гигиены.

Картофель

Сезон украинского молодого картофеля начинается в мае и продолжается до осени. Ранние сорта появляются в продаже в начале мая и цены постепенно снижаются с расширением предложения.

Сейчас в супермаркетах можно купить в основном импортный молодой картофель, но есть и украинский.

В АТБ картофель из Азербайджана стоит 49,95 грн/кг. В сети VARUS цена на картофель собственного импорта – 53,4 грн/кг. Украинский молодой картофель в "Сильпо" – 65,9 грн/кг, импортный из Египта – 50 грн/кг, из Израиля – 64,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Огурцы

Сезон огурцов в Украине также начинается в мае, в частности, с тепличных хозяйств.

Сейчас цены такие: долгоплодные тепличные огурцы в АТБ – 54,9 грн/кг, в NOVUS – 59,9 грн/кг, в "Сільпо" – 58 грн/кг.

Скриншот novus.online

Лук

Сезон молодого лука начинается в апреле-мае в зависимости от погодных условий. Более поздние сорта лука созревают в июне-июле.

Украинский ранний репчатый лук в "Сильпо" стоит 28 грн за килограмм, в АТБ – 36,95 грн, в VARUS – 39,9 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

Помидоры

В продаже уже есть тепличные томаты украинских хозяйств. Цена в "Сильпо" составляет – 74 грн/кг, розовые томаты (Украина) в VARUS – 117,5 грн, а вот тепличные помидоры из Турции в АТБ предлагают за 64,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Редис

Украинский редис в супермаркетах стоит: в VARUS – 39,9 грн/кг, в NOVUS фасованный редис по 500 г – 29,99 грн, в "Сильпо" – 31 грн/кг.

Скриншот shop.silpo.ua

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович и аналитика УКАБ Максима Гопки.