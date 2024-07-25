Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключения света и что нужно успеть до холодов

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Почему света стало больше: три причины

Отключений света становится меньше. Украинцы почувствовали это еще вчера, когда до 16:00 ограничений не было вообще, а в некоторых областях - до 18:00. Сегодня действуют графики с 17:00 до 22:00, но с применением всего одной очереди. То есть не более четырех часов и со светом в "светло-серых зонах".

Причина комплексная. Во-первых, спала аномальная жара и снизилось потребление. В частности, на утро 25 июля объемы потребления были на 6% меньше, чем неделей ранее. Во-вторых, после выхода атомных блоков из ремонта сократился дефицит. В-третьих, солнечная погода и умеренная температура способствую увеличению генерации на солнечных станциях.

По словам замминистра энергетики Николая Колесника, погода существенно повлияла на ситуацию в целом.

"До этого у нас было четыре очереди отключений, были аварийные графики по объективным причинам… Улучшение связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает", - отметил он.

Атомная генерация составляет основу энергетической стабильности. Она была базовой до полномасштабного вторжения РФ и особенно важна сейчас, так как энергия с атомных станций покрывает более половины потребления в Украине. Поэтому, как только энергоблоки выходят из ремонтов, света становится больше.

Например, 17 июля к энергосистеме подключили очередной "тысячник", вчера - еще один из атомных блоков.

"Я говорил, что в ближайшее время все ощутят изменение ситуации. Как раз это событие - пуск на прошлой неделе одного атомного блока, и на этой неделе второго… Сегодня (24 июля, - ред.) пуск блока ощутила вся Украина, а завтра ситуация будет еще лучше", - говорил министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, дефицит в энергосистеме стал следствием восьми российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В результате Украина потеряла половину мощностей - на 9 ГВт. В первые два месяца лета дефицит усиливался из-за ремонтов на АЭС и жары, которая вызвала рост потребления за счет кондиционеров и охлаждающего оборудования.

Ситуация со светом продолжит улучшаться в течение следующих трех месяцев. При условии, что не будет новых масштабных обстрелов.

Прогноз на август-октябрь и когда вернутся жесткие графики

О том, что отключений света в августе, сентябре и октябре будет меньше, на днях заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"… из хороших новостей: через пару недель мы ожидаем улучшение ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые блоки на электростанциях", - отметил он в интервью телеканалу "Суспільне".

Фото: глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий надеется, что август-октябрь пройдут с минимальными отключениями (Виталий Носач/РБК-Украина)

Таким образом, по его словам, есть вероятность пройти три месяца с нежесткими графиками. "У нас достаточно неплохие шансы пройти этот период либо без отключений, либо с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - заявил он.

Глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян уверен: есть основания полагать, что тенденция сохранится. Особенно на фоне круглосуточных ремонтов на АЭС и досрочного выхода блоков из плановых ремонтов. "Эти и другие меры как раз дали нам такой результат. И надеемся, что этот результат будет долговременным", - подчеркнул он.

Опрошенные РБК-Украина в целом согласны. Но в ближайшие три месяца стоит ждать не "сезон без графиков", а меньших отключений.

"Ограничения будут, но минимальные. В "светло-серой зоне" отключений не будет точно, да и в принципе ожидается меньше, чем сейчас. Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, на выходных все будут со светом", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Этому поспособствуют выход всех атомных блоков из ремонтов, частичное восстановление генерации ТЭС и более прохладная осенняя погода. Но вряд ли удастся обеспечить всех потребителей в полной мере, отмечает директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Все-таки баланс шаткий. Если будет солнечно и в дневное время панели на СЭС (солнечные электростанции, - ред.) будут работать как сегодня, то да. Но если задождит по всей Украине, будут проблемы", - объяснил он.

Ближе к зиме ситуация ухудшится. С началом отопительного сезона в ноябре потребление вырастет примерно на треть, чего не сможет компенсировать даже запланированный прирост генерации.

"Графики стабилизационных отключений вернутся в объеме примерно трех-четырех очередей", - считает собеседник.

ТЭС и распределенная генерация: успеют ли до холодов

Нынешняя подготовка к зиме отличается от того, что было год или два назад. Все из-за разрушенной генерации, которую не успеют восстановить до отопительного сезона.

С начала 2024 года обстрелам подверглись все крупные тепловые электростанции и электроцентрали. Уничтожена Трипольская ТЭС (Киевская область), Змиевская ТЭС (Харьковская область), ТЭЦ-5 в Харькове, выведены из эксплуатации две гидроэлетростанции, а холдинг ДТЭК потерял 90% мощностей. В общей сложности Украина лишилась порядка 80% маневренной генерации.

"Совершенно очевидно, что восстановить в полном объеме то, что было повреждено или уничтожено, до начала отопительного периода, не удастся… Соответственно, и ожидания также отличаются", - заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко на мероприятии "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV".

Фото: последствия ракетного удара по одной из тепловых электростанций ДТЭК (t.me/dtek_ua)

Что ждет украинцев зимой? На это есть оптимистичные и более консервативные сценарии, но Бойко воздержался от прогноза, сколько часов в сутки не будет света, так как зависит это от неопределенных факторов. До наступления холодов энергетики должны сосредоточиться на ТЭС и развитии распределенной генерации.

В отношении ТЭС исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о планах восстановить 60-70% генерации. Если в прошлом году нужно было восстанавливать 10 блоков, то сейчас - втрое больше. Еще одна проблема - на станциях разрушены крыши и стены, энергоблоки приходится "накрывать железным листом". О нормальной работе говорить не приходится.

"Если ДТЭК сможет восстановить 60%, это будет большим достижением. Но есть еще станции "Центрэнерго" и Укргидроэнерго", а они не могут дать похожие гарантии. Поэтому в отопительный сезон Украина все равно войдет с существенным дефицитом", - объясняет Рябцев.

По его словам, из 9 ГВт разрушенной генерации на ДТЭК приходится от 5 до 6 ГВт. Восстановление 60% даст примерно 3 ГВт, возможно, государственные ТЭС и ГЭС еще что-то добавят, но максимум на 1 ГВт.

"То есть мы выходим примерно на нехватку 4-5 ГВт. Из этого как раз следует прогноз на графики в три-четыре очереди отключений", - добавил эксперт.

Второй момента касается развития распределенной генерации. На прошлой неделе Кабинет министров принял стратегию до 2035 года и операционный план на 2024-2026. Текста документов в открытом доступе нет. Но по словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, стратегия предполагает усиление устойчивости энергосистемы путем установки газотурбинных, газопоршневых, когенерационных систем, объектов "зеленой энергетики" и хранения энергии.

В Украине уже стартовало много проектов, но конца года успеют завершить незначительный процент. Настоящий бум в распределенной генерации ожидается в 2025-м. Максимум, на что стоит рассчитывать в 2024 году, - это плюс 1 ГВт. Но в любом случае ситуация зимой не будет катастрофически плохой.

"Реальные прогнозы показывают, что мы будем иногда по 8, иногда по 12 часов в сутки без света. Ни о каких апокалиптических картинах речь не идет. Даже с учетом проблем, которые могут добавить российские обстрелы. Все это реалистичный сценарий на отопительный сезон", - подчеркивает Рябцев.

"Рассчитывать на себя"? Что делать, чтобы оставаться со светом

Кроме всего прочего, у представителя ДТЭК спрашивали, что можно сделать, чтобы обеспечить себя светом зимой. Его ответ разошелся в СМИ в контексте "энергетики сделают все возможное, но стоит рассчитывать на себя".

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно это получится", - заявил Сахарук.

Как объяснил Владимир Омельченко, речь не столько об обычных людях, скоолько о том, что ДТЭК и другие кампании работают 24/7, чтобы восстановить, что можно. И о том, что в децентрализованной генерации нужно делать ставку на частный бизнес. Поскольку у государства недостаточно средств, чтобы сосредоточиться на таких инвестициях.

Что касается населения, то ничего нового нет. Все давно знают: нужно утеплять жилье, купить павербанки, умные розетки и экономить электроэнергию. Для жильцов многоэтажных домов важно перейти на ОСМД, чтобы более организованно утеплять квартиры, возможно, установить системы накопления энергии или солнечные панели, считает эксперт.

Украинцам следует позаботиться об автономном энергоснабжении, если есть такая возможность, соглашается Геннадий Рябцев.

"Понятно, что ни пенсионеры, ни малообеспеченные не смогут приобрести зарядные станции или установить панели на крыше или во дворе. Но тем, у кого возможность есть, почему бы ей не воспользоваться. Это позволит разгрузить энергосистему и обеспечить себе комфортные условия проживания в течение отопительного сезона", - отметил он.

Еще три месяца назад зарядные станции стоили гораздо дешевле. Насколько целесообразно покупать их сейчас, чтобы осенью не пришлось платить больше, сказать сложно. Поэтому каждый должен решить для себя, взвесив все "за" и "против".

"Я не могу дать экономический совет. Есть вероятность, что они могут подешеветь из-за отмены НДС. Можно ждать, но не понятно, когда это будет и будет ли вообще. Или цены могут вырасти из-за курса доллара, увеличения спроса и нехватки станций", - добавил Рябцев.

При подготовке материала использовались: данные "Укрэнерго", заявления главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и члена набсовета Юрия Бойко, министра энергетики Германа Галущенко и его заместителя Николая Колесника, исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, экспертов Геннадия Рябцева и Владимира Омельченко.