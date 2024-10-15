Сезон дождей: как правильно выбрать дворники для авто

Щетка стеклоочистителя может быть некачественной, может быть не того размера и наконец может быть не с той крепью. И каждое упомянутое несоответствие может стать причиной того, что в самый неудобный момент водитель останется без оглядки дороги впереди себя. Поэтому так важно сделать безошибочный выбор.

Размеры стеклоочистителя

Значение имеет длина щетки, причем – каждой из передних в отдельности. Размер щетки влияет не только на площадь очищенного сектора, но и на скорость, с которой стеклоочиститель будет ходить по стеклу. В некоторых случаях есть техническая возможность установить несколько большую щетку, и часто водители именно так хотят поступить. Однако этого делать не стоит. Дело в том, что больший дворник создает большее сопротивление электроприводу стеклоочистителя, особенно во время густого снегопада или когда стекло полусухое. Из-за чрезмерной нагрузки электропривод может выйти из строя. Разве что слишком большую щетку можно использовать временно, в течение одного дождя, когда другого выхода нет.

Фиксация щетки

Крепления дворника к поводку отличаются у разных марок и моделей, и повлиять на него владелец не может. К счастью, для удобства потребителей производители неоригинальных дворников вкладывают в каждую коробку комплект переходников-адаптеров. Благодаря этому один и тот же дворник можно установить на разные модели автомобилей. Очень важно подобрать правильный крепеж, так как без жесткой фиксации дворник не будет правильно очищать стекло. Еще хуже, если щетка отпадет, оставив водителя без видимости дороги, а стекло – с царапинами от поводка.

Конструкция дворника

Сегодня выпускаются стеклоочистители трех типов, и с подбором этого параметра есть некоторые неоднозначности – замена, во-первых, не всегда возможна, а иногда, напротив, очень желательна.

Каркасный тип . Самым известным типом дворника до сих пор остается каркасный. Он состоит из нескольких шарнирно соединенных дуг, помогающих резиновым ресницам дворника плотно прилегать к гнутому стеклу. Этот тип имеет несколько недостатков: шарниры обмерзают в снегопад и нарушают прилегание к стеклу, а еще они изнашиваются, разбалтываются и нарушают нормальную очистку. Имейте в виду, что лучше противостоят обледенению зимой дворники с пластиковыми шарнирами. Одно из преимуществ каркасных систем состоит в том, что такие щетки годятся к стеклу любой кривизны.

Бескаркасные щетки. Такая конструкция получает все большее распространение, в первую очередь из-за простоты. В ее основе плоская стальная пластина с пружинными свойствами, которая, собственно, и распределяет давление поводка равномерно по всей резинке. Такие щетки лучше работают зимой, хотя на самом деле оледенение влияет и на них. Другой плюс бескаркасных стеклоочистителей – меньшая склонность к скрипу, поскольку из-за меньшего количества деталей в конструкции у них не так много вибрирующих элементов. Принципиальный порок – бескаркасные щетки плохо работают на очень выпуклом стекле, потому что не могут повторять форму поверхности с большим радиусом кривизны.

Гибридные дворники. Самая свежая по времени схема это сочетание каркасной конструкции и пластика. В заводской комплектации встречаются редко, в первую очередь на заднем стекле. Принципиальных преимуществ не имеют, но похоже, что они имеют небольшую по сравнению с металлическими каркасными системами себестоимость. Из минусов "гибридов" – по очень гнутому стеклу они как правило не работают.

Кратко

Не экономьте на дворниках. Лучший оригинальный комплект будет стоить дешевле, чем, например, окрашивание бампера, поцарапанного вследствие плохого обзора из-за не полностью очищенного стекла. Но дело даже не в качестве и не в цене дорогих щеток, а в том, что их желательно заменять новыми при самых первых признаках износа.