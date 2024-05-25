Сезон черешни. Когда ждать первых ягод на прилавках и что будет с ценами

Обычно сочные ягоды черешни появляются в продаже в украинских магазинах и на рынках в конце мая. Однако в этом году погодные условия способствуют раннему старту сезона.
Подробнее о том, какой ожидается урожай черешни, где выращивают ягоду и что будет с ценами – в материале РБК-Украина ниже.
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Благодаря теплой погоде в этом году черешня созрела на три недели раньше привычных сроков. Первые партии появились на рынках в середине мая, хотя традиционным стартом черешневого сезона всегда был конец мая – начало июня.
Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, основными регионами Украины, где выращивают черешню, являются Закарпатье, Буковина, а также южные области Украины, включая Херсонщину и Одесскую область.
Первые партии черешни преимущественно везут из Закарпатской области.
До полномасштабной войны на рынках и магазинах продавали много черешни с юго-востока Украины. Один из самых популярных сортов ягоды выращивался в Запорожской области – рядом с Мелитополем, который на данный момент остается к оккупации.
Стоит отметить, что бренд "Мелитопольская черешня" с 2020 года имеет официальный статус. Это первая украинская ягода, которая получила регистрацию географического названия с историческим происхождением, и имеет право на признание в ЕС.
По словам Татьяны Попович, в начале сезона стоимость черешни на оптовом рынке "Шувар" варьировалась от 75 до 120 грн за кг, что на 16% дешевле, чем в прошлом году.
Прогнозируется, что цена будет колебаться в зависимости от качества и количества урожая, а также погодных условий и логистических факторов.
Со своей стороны аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал изданию, что из-за заморозков в начале мая черешни может быть чуть меньше, чем в прошлом году. Однако это существенно не должно влиять на цену, ведь еще будет импортная.
На полках украинских супермаркетов уже можно найти как украинскую, так и импортную ягоду, однако цены достаточно высокие.
Черешня на районных рынках Киева продается по цене от 130 грн/кг за мелкую ягоду из Закарпатья. На крупные плоды стоимость стартует от 200 грн/кг. При этом на центральном Бессарабском рынке за украинскую отборную черешню просят 500 грн, а за импортную из Греции – 1200 грн/кг.
На рынке в Ровно можно купить черешню из Закарпатья и Ровенщины. Цена за килограмм плодов – от 100 до 300 грн.
На Житнем рынке Житомира стоимость черешни составляет 200-250 грн/кг.
В Закарпатье, где активно выращивают ягоду, цены еще ниже. В Мукачево мелкую черешню продают по 50 грн/кг, крупную – по 80-100 грн/кг.
При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, публикации "Суспільне", "Карпатский объектив", "Журнал Житомира", "РИА Південь", комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович и аналитика УКАБ Максима Гопки.