Сезон черешни. Когда ждать первых ягод на прилавках и что будет с ценами

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Ранний сезон. Откуда везут черешню

Благодаря теплой погоде в этом году черешня созрела на три недели раньше привычных сроков. Первые партии появились на рынках в середине мая, хотя традиционным стартом черешневого сезона всегда был конец мая – начало июня.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, основными регионами Украины, где выращивают черешню, являются Закарпатье, Буковина, а также южные области Украины, включая Херсонщину и Одесскую область.

Первые партии черешни преимущественно везут из Закарпатской области.

Фото: в Украине ранний сезон черешни (freepik.com)

До полномасштабной войны на рынках и магазинах продавали много черешни с юго-востока Украины. Один из самых популярных сортов ягоды выращивался в Запорожской области – рядом с Мелитополем, который на данный момент остается к оккупации.

Стоит отметить, что бренд "Мелитопольская черешня" с 2020 года имеет официальный статус. Это первая украинская ягода, которая получила регистрацию географического названия с историческим происхождением, и имеет право на признание в ЕС.

Прогноз урожая и стоимости черешни

По словам Татьяны Попович, в начале сезона стоимость черешни на оптовом рынке "Шувар" варьировалась от 75 до 120 грн за кг, что на 16% дешевле, чем в прошлом году.

Прогнозируется, что цена будет колебаться в зависимости от качества и количества урожая, а также погодных условий и логистических факторов.

Со своей стороны аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал изданию, что из-за заморозков в начале мая черешни может быть чуть меньше, чем в прошлом году. Однако это существенно не должно влиять на цену, ведь еще будет импортная.

Какие цены на черешню сейчас по Украине

На полках украинских супермаркетов уже можно найти как украинскую, так и импортную ягоду, однако цены достаточно высокие.

черешня в "Сильпо" 189 грн за килограмм; отборная ягода из Закарпатья – 329 грн/кг;

за килограмм; отборная ягода из Закарпатья – 329 грн/кг; акционная цена на украинскую черешню в сети супермаркетов VARUS составляет 139,9 грн/кг ;

; стоимость черешни в "Ашане" – 119,9 грн за килограмм.

Скриншот varus.ua

Черешня на районных рынках Киева продается по цене от 130 грн/кг за мелкую ягоду из Закарпатья. На крупные плоды стоимость стартует от 200 грн/кг. При этом на центральном Бессарабском рынке за украинскую отборную черешню просят 500 грн, а за импортную из Греции – 1200 грн/кг.

На рынке в Ровно можно купить черешню из Закарпатья и Ровенщины. Цена за килограмм плодов – от 100 до 300 грн.

На Житнем рынке Житомира стоимость черешни составляет 200-250 грн/кг.

В Закарпатье, где активно выращивают ягоду, цены еще ниже. В Мукачево мелкую черешню продают по 50 грн/кг, крупную – по 80-100 грн/кг.

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, публикации "Суспільне", "Карпатский объектив", "Журнал Житомира", "РИА Південь", комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович и аналитика УКАБ Максима Гопки.