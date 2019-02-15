З'їзд адвокатів закликав Раду повернути проект №9055 на доопрацювання президенту

Ізовітова вважає, що законопроект №9055 позбавляє адвокатів незалежності

Съезд адвокатов Украины намерен обратится к Верховной раде с призывом отправить на доработку президенту Петру Порошенко законопроект №9055 об адвокатуре и адвокатской деятельности. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Глава Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова заявила, что законопроект №9055 лишает адвокатов независимости.

"Мы четко видим намерение авторов законопроекта разделить адвокатуру, намерение превратить адвокатов в марионеток с зависимостью от правоохранительных органов и судей. Нам предлагается новый документ с новым названием, новая присяга, предлагается не злоупотреблять правами на адвокатский запрос и процессуальными правами. Проект закона содержит риски потери независимости адвокатской деятельности. Пытаются уничтожить принцип конфиденциальности. Проект содержит многочисленные коррупционные риски, о чем было принято решение профильным комитетом Рады", - сообщила Изовитова.

Она добавила, что законопроект #9055 находится в Верховной раде и внесение в него правок во время рассмотрения не изменит ситуацию.

"Никакие постатейные правки не могут приблизить этот законопроект к тому варианту, который является адекватным для адвокатского сообщества", - подчеркнула Изовитова.

Глава НААУ добавила, что теперь все зависит от ВРУ.

Как известно, глава Украинского Хельсингского союза выразил удивление заявлением АП о "позитивном выводе Совета Европы" по законопроекту №9055.

Ранее Совет адвокатов Украины заявил, что никакие официальные оценки законопроекта Советом Европы не предоставлялись, поэтому заявления о том, что законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" положительно оценил Совет Европы, не соответствуют действительности.