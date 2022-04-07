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Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців

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Рига, Четвер 07 квітня 2022 23:51
Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців Фото: Сейм Латвії оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих українців (wikimedia.org by Saeima)
Автор: Артур Родивилов

Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ - цивільних жителів і захисників України. Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Окремі опозиційні депутати в дебатах закликали вибрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування 9 травня і "використовувати трагедію в Україні для внутрішніх політичних цілей".

Схвалений проект передбачає, що в день пам'яті державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну і Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади цього дня не можуть організовувати розважальні заходи та свята - дозвіл на них не даватимуть.

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