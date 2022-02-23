Зараз всі зусилля мусять бути зосереджені на армії, - Тимошенко

Україна перебуває в стані війни з Росією, і сподіватися на дипломатичні переговори немає сенсу. Українці залишилися з армією сам на сам з ворогом і від того, наскільки сильна у нас армія, залежить - вистоїть чи не вистоїть Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

"Я не хочу повторювати мантри про єдність, я хочу сказати, що зараз всі наші зусилля мусять бути зосереджені на армії. Для цього треба ухвалити декілька важливих рішень. Зокрема, підписаний всіма лідерами фракцій законопроєкт про відкриті видатки на армію. Казначейський рахунок і видатки на оборону. Мусить уряд визначатися, що робити", - зазначила Юлія Тимошенко.

Вона додала, що парламент також має ухвалити необхідні рішення для посилення Збройних сил і військово-промислового комплексу.

"Зараз нам треба зосередитися на військово-промисловому комплексі. І якщо ми зараз цього не зрозуміємо, ми залишимося без необхідної зброї та забезпечення. Все буде добре, ми переможемо. Але діяти треба правильно. Слава Україні!" - закликала лідер "Батьківщини".