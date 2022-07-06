Зараз наш пріоритет забезпечити енергобезпеку держави, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes .

"Сьогодні головне в Україні - це енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання", - сказав він.

Тімченко також додав, що компанія буде займатись будівництвом генеруючих потужностей, які в майбутньому замінять собою вугільну генерацію.

"Стратегічно ми не відмовляємося від планів до 2040 року стати вуглецево нейтральною компанією. Звісно, через війну ці темпи вповільнилися", - підкреслив він.

Як повідомлялось, ДТЕК завчасно почав підготовку до наступного опалювального сезону, реалізуючи ремонтну кампанію генеруючого обладнання і формуванням запасів палива.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.