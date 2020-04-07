Україна знаходиться на порозі піку коронавирусной хвороби, - МОЗ

Україна знаходиться на порозі піку коронавирусной хвороби. Про це у відеозверненні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

За його словами, в активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, що приводить до критичного навантаження медичної системи.

“Зараз ми знаходимося на порозі піку коронавирусной хвороби в Україні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медсистему. Кількість пацієнтів зростає настільки, що не вистачає ні лікарів, ні медикаментів, ні місць в лікарнях. На жаль, таке сталося у багатьої країнах, тому закликаю вас ретельно дотримуватися нових правил карантину та самоізоляції", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в Моз розроблять альтернативний план "Б" у разі найгіршого сценарію пандемії в Україні. При цьому в Моз повідомили, що на даний момент важко передбачити, яким чином буде розвиватися епідемія на рівні країни.

Зазначимо, вранці 7 квітня у Міністерстві охорони здоров'я лабораторно підтвердили 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадку.