Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

Станом на сьогодні безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації немає. Однак, українська армія готується до будь-яких сценаріїв.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами Наєва, українські військові посилили всі види розвідки для отримання інформації про стан, положення та характер дій Збройних сил Росії.

"Беруть участь всі розвідувальні органи держави, а також керівництво Збройних сил України, в тому числі головнокомандувач, начальник Генштабу та міністр оборони. Ми щоденно отримуємо відомості про ЗС Росії, їх наявність, накопичення, збільшення чисельності", - розповів він.

Наєв зазначив, що ЗС України відпрацьовують плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, в тому числі на кримському напрямку.

Крім того, Наєв заявив, що командувач Військово-морських сил України, який заявив про можливе військове вторгнення Росії з Криму, "перебільшив та не має повної інформації".

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням у Криму.